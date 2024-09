MotoGP Aragona 2024, le pagelle di Alcaniz

Le pagelle del Gran Premio d'Aragona al Motorland Aragon. Marc Marquez ingiocabile per chiunque. Martin da solo al secondo posto. Bravo Acosta, mentre Bagnaia non ha colpe sull'incidente, però paga una partenza difficile, come nella sprint. Voto peggiore per Alex Marquez

MARC MARQUEZ - VOTO 10 - Da venerdì mattina si era capito che questo poteva essere il GP giusto, e lui ha fatto una sola cosa in ogni sessione: dominare. Bentornato Marc, e il mondiale 2023 è ancora aperto.

JORGE MARTIN - VOTO 9 - Un Martin in versione Bagnaia, fa il massimo che può correndo con la testa e mostrando comuque un ritmo insostenibile per chiunque, Marc a parte. Il risultato? Una mini-fuga iridata.

PEDRO ACOSTA - VOTO 8 - Una gara accorta per il giovane rookie che torna sul podio con pieno merito. Sa di non potersela battere con tutti, perciò non insiste, preserva le gomme e alla fine raccoglie il massimo.

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 7,5 - Stava raddrizzando un weekend nero ma si è scontrato con la sfortuna. Zero colpe nell'incidente, resta però l'errore in partenza, senza il quale tutto sarebbe stato diverso.

ALEX MARQUEZ - VOTO 3 - Ti stai giocando un podio, e non accade tutti i giorni. Sai che il tuo rivale è incollato a te, vai largo e rientri come se non ci fosse nessuno. Non ti aspetti che ti stiano sorpassando?

BRAD BINDER - VOTO 7 - Buona gara per il sudafricano al quale è mancato pochissimo per giocarsela per un risultato da podio. Resta comunque un maestro di costanza, con pochi picchi in un senso e nell'altro.

ENEA BASTIANINI - VOTO 8 - Peccato per le qualifiche sbagliate, ha fatto vedere sia nella sprint sia in gara, di potersela giocare per il podio. Il quinto posto è un ottimo risultato e lo tiene nella bagarre iridata.

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 7 - Franco sta tornando quello di un tempo. Su una pista che gli piace fa una bella gara e nel finale, quando sembra crollare, resta in lotta con gli altri ducatisti e finisce sesto.

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 7,5 - Bella rimonta per Diggia, soprattutto considerando che due settimane fa non aveva potuto correre in Austria a causa del brutto infortunio alla spalla, ancora dolorante. 7° o 8° cambia poco.

MARCO BEZZECCHI - VOTO 7 - Ci si aspettava un pelino di più, visto il trend della prima parte di gara, ma alla fine crolla e finisce quarto tra gli italiani, salvo sopravanzare a tavolino il compagno per la pressione delle gomme.

ALEX RINS - VOTO 7,5 - Ieri Quartararo, oggi lui. La Yamaha lancia piccolissimi segnali di ripresa. Certo, non dev'essere un lampo nel buio, anche perché sono comunque tanti i 39 secondi presi dal primo.

VEDI ANCHE

I voti degli altri

JACK MILLER - VOTO 6,5 - Se si toglie Portimao, la sua miglior gara dell'anno. Peccato la penalità che lo rende 15°.

ALEIX ESPARGARO- VOTO 6 - La top 10 avrebbe soddisfatto il team in difficoltà: l'ha mancata di poco.

TAKAAKI NAKAGAMI - VOTO 6,5 - Il migliore dei piloti Honda, e non accade di rado.

AUGUSTO FERNANDEZ - VOTO 5,5 - Il peggiore della KTM su una pista amica della casa austriaca.

JOHANN ZARCO - VOTO 6 - Dopo una solida qualifica una gara meno buona ma chiusa a punti.

JOAN MIR - VOTO 5,5 - Chiude il terzetto di Honda a punti, ma ben staccato dai compagni di marca.

RAUL FERNANDEZ - VOTO 5 - Splendida qualifica, gara totalmente negativa, e poi anche 16'' di penalità.

LUCA MARINI - VOTO SV - Giornata non valutabile. Parte dai box per un problema, finisce ultimissimo.

MIGUEL OLIVEIRA - VOTO 4 - Vanifica un qualifica eccellente con una caduta amarissima.

MAVERICK VINALES - VOTO 4 - Non un weekend competitivo, ma quando cadi hai sempre torto.

FABIO QUARTARARO - VOTO 4 - Dopo la bella sprint, commette un errore e finisce nella ghiaia.

Pubblicato da Simone Valtieri, 01/09/2024