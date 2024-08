MotoGP Aragona 2024, Marquez domina il venerdì di Alcaniz. Bagnaia fatica ma è in Q2

Il venerdì del Gran Premio d'Aragona parte con una super prestazione nelle practice 1 di Marc Marquez, che rifila a tutti più di mezzo secondo e si trova da subito a suo agio al Motorland di Aragon, un tracciato dove ha già vinto sei volte, cinque delle quali in MotoGP. Fatica invece, e non poco, Pecco Bagnaia, che chiude la sessione in 21° posizione senza riuscire a trovare mai il feeling con il nuovo asfalto, migliore solamentedi un Aleix Espagaro ancor più in difficoltà di lui con l'Aprilia. In mezzo a questo testacoda può sorridere Jorge Martin, secondo alle spalle dell'imprendible catalano e davanti al connazionale Pedro Acosta e a Brad Binder con le KTM. Oltre alle prime due, le altre Ducati che hanno fatto bene sono state quelle del rientrante Fabio Di Giannantonio (reduce dall'infortunio alla spalla subito in Austria) e Alex Marquez, in quinta e sesta posizione, mentre chiudono la top ten Miguel Oliveira (Aprilia), Jack Miller (KTM), Enea Bastianini (Ducati) e Franco Morbidelli (Ducati). Dalla seconda alla decima posizione i distacchi da Marquez sono contenuti tra i 5 e i 9 decimi, mentre si sale sopra il secondo con l'11° posizione per Marco Bezzecchi (Ducati), davanti all'Aprilia di Maverick Vinales.

21st at the end of FP1 👇@PeccoBagnaia has some things to figure out this afternoon #AragonGP 🏁 pic.twitter.com/dQx5wFQ9d5 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 30, 2024

PREQUALIFICHE Nella sessione che più contava, la musica non è cambiata per quanto riguarda il leader della mattinata, Marc Marquez, che ha continuato a mostrare un feeling eccezionale con la pista aragonese di Alcaniz, firmand il miglior temop di giornata in 1:45.801, unico al di sotto dei 106 secondi. Alle sue spalle un sorprendente Aleix Espargaro, che dopo l'ultima piazza nelle P1 ha risolto i suoi problemi fermandosi a circa 2 decimi dal connazionale, precedendo il suo compagno di Aprilia Maverick Vinales che ha incassato 3 decimi dalla vetta. Il pokerissimo spagnolo è stato completato da Jorge Martin, che ha però pagato oltre mezzo secondo dal primo, e da Alex Marquez, quinto a 6 decimi dal fratello. C'è ancora tanto lavoro da fare, ma è stato comunque bravo a metterci una pezza, Francesco Bagnaia. Il campione del mondo in carica, nonostante le difficoltà del mattino (proseguite al pomeriggio), è riuscito a siglare un buon sesto tempo che gli vale l'accesso diretto alla Q2, ma staccato di quasi 8 decimi dal suo futuro compagno di team in Ducati. Unico altro italiano alla Q2 diretta è stato Franco Morbidelli, settimo, mentre a sorpresa si sono presi la top ten sia Johann Zarco con una Honda evidentemente in crescita rispetto alle ultime uscite, e i due ragazzi del team Trackhouse Racing, Raul Fernandez e Miguel Oliveira, a confermare l'ottimo rapporto del'Aprilia con il tracciato aragonese. La casa di Noale è stata infatti l'unica a portare tutte le moto direttamente al segmento decisivo delle qualifiche di domani, mentre primi degli esclusi sono stati Brad Binder e Pedro Acosta con la KTM. fuori anche le tre Ducati di Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini (sfortunato nel beccare una bandiera gialla all'ultimo giro, mentre era in linea con un tempo nella top ten), dal 13° al 15° posto, davanti a Jack Miller (KTM) e a un discreto Luca Marini, 17° con la Honda. Le due Yamaha di Alex Rins e Fabio Quartararo, precedono, infine, le Honda di Joan Mir e di Taka Nakagami. E a proposito del pilota giapponese, il prossimo anno sarà sostituito in seno al team LCR da Somkiat Chantra, primo indonesiano nella storia della MotoGP.

VEDI ANCHE

Risultati Prove libere 1 MotoGP Aragona 2024

Risultati Prequalifiche MotoGP Aragona 2024

The 93 paints a clear picture as the pressure turns up a notch tomorrow ⚠️



And great work from Aprilia to get all four of their bikes into the top 10! 👏#AragonGP 🏁 pic.twitter.com/deNPbUkZjV — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 30, 2024

Pubblicato da Simone Valtieri, 30/08/2024