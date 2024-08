MotoGP Aragona 2024, pole stratosferica di Marquez: 8 decimi a tutti!

La pole position del Gran Premio d'Aragona, come da pronostico, se la guadagna Marc Marquez che rifila addirittura 8 decimi a tutti e in condizioni di pista asciutta è una cosa pazzesca. Il pilota spagnolo sembra lanciato verso il ritorno al successo in questo weekend, su una delle piste che preferisce in assoluto e dove ha già vinto sei volte in carriera. L'alfiere del team Gresini Racing ha spinto la sua Ducati GP23 fino al tempo di 1:46.766, imprendibile per chiunque. Al suo fianco in prima fila ci sono Pedro Acosta (KTM) e ''Pecco'' Bagnaia (Ducati), separati da 2 millesimi, mentre la seconda fila è appannaggio di Jorge Martin, che rimedia alla caduta del primo run stampando un tempo al filo con quello di Acosta e Bagnaia nel secondo run. Nella sua fila tutta Ducati ci saranno anche Alex Marquez e Franco Morbidelli, mentre Brad Binder con la KTM aprirà una terza fila sulla quale gli faranno compagnia le Aprilia di Miguel Oliveira e Raul Fernandez. Quarta fila per la Honda con Johann Zarco e per le due Aprilia ufficiali di Aleix Espargaro e Maverick Vinales, i più delusi di giornata. Dalla Q1 erano saliti in Q2 i due alfieri della KTM Binder e Acosta, relegando alla quinta fila i ducatisti Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini e l'altro pilota di Mattighofen, Jack Miller. Sesta fila aperata dal convalescente Fabio Di Giannantonio, ancora alle prese con i problemi alla spalla derivati dalla caduta di Spielberg. Assieme all'itailano scatteranno Fabio Quartararo su Yamaha e Takaaki Nakagami su Honda. Settima fila per Augusto Fernandez (KTM), Luca Marini (Honda) e Alex Rins (Yamaha), mentre chiude, solo soletto in ottava fila, l'hondista Joan Mir.

Risultati Qualifiche MotoGP Aragona 2024

Premier class pole position no. 66 for @marcmarquez93 ⏱️



Can he finally take his first #TissotSprint gold medal later today? 🥇🤔#AragonGP 🏁 pic.twitter.com/9CGlr4DCew — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 31, 2024

Risultati Sprint MotoGP Aragona 2024

Pubblicato da Simone Valtieri, 31/08/2024