MotoGP Aragona 2024: orari, meteo e segreti del circuito

La vibrante sfida al vertice tra i due piloti della Ducati, Francesco Bagnaia e Jorge Martin, si sposta in casa dello spagnolo. Questo weekend, infatti, la MotoGP fa tappa ad Alcaniz, tornando a correre al MotorLand Aragon dopo un anno di assenza. Staccati, ma non ancora sconfitti, per la lotto al titolo cercheranno di sfruttare ogni occasione anche gli altri due piloti di punta della casa di Borgo Panigale, Marc Marquez ed Enea Bastianini, mentre proveranno il colpaccio anche i piloti di Aprilia e KTM. Di seguito trovate tutte le info utili per non perdervi nulla del dodicesimo weekend dell'anno della MotoGP, più i dettagliati dati sul circuito offerti da Brembo Brakes, l'azienda italiana che rifornisce di impianti frenanti e componenti tutti e i team della griglia.

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 30 agosto

Prove libere 1: 10.45 – 11.30

Prequalifiche: 15.00 – 16.00

Sabato 1 settembre

Prove libere 2: 10.10 – 10.40

Qualifiche 1: 10.50 – 11.05

Qualifiche 2: 11.15 – 11.30

Sprint: 15:00

Domenica 2 settembre

Gara Moto3: 11.00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 1 settembre

Qualifiche MotoGP: 10.50-11.30 (diretta)

Sprint MotoGP: 15:00 (diretta)

Domenica 2 settembre

Gara Moto3: 14.00 (differita)

Gara Moto2: 15.15 (differita)

Gara MotoGP: 17.00 (differita)

MotoGP 2024, GP Austria: Francesco Bagnaia (Ducati)

LINK UTILI - GP ARAGONA 2024

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO

LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO

Secondo i tecnici Brembo che lavorano a stretto contatto con tutti i piloti della MotoGP, il MotorLand Aragon da 5,1 km di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 6 presenta un indice di difficoltà di 4, complici le 11 frenate al giro, di cui 3 della categoria Hard e 4 Medium. I freni sono in funzione per 31 secondi al giro e dalla partenza alla bandiera a scacchi ciascun pilota esercita un carico complessivo sulla leva del freno di 9 quintali e un quarto. La curva più dura del MotorLand Aragon per l’impianto frenante è la prima: le MotoGP passano da 292 km/h a 91 km/h in 4,4 secondi in cui percorrono 216 metri grazie al carico di 6,1 kg sulla leva del freno. La decelerazione è di 1,5 g, la pressione del liquido freno Brembo tocca i 13 bar e la temperatura dei dischi in carbonio arriva a 690 °C.

IL METEO DEL GP

Venerdì 30 agosto: per lo più nuvoloso; temperatura 21°-30°; precipitazioni 20%; umidità 61%

Sabato 31 agosto: temporali sparsi; temperatura 21°-31°; precipitazioni 40%; umidità 58%

Domenica 1 settembre: temporali sparsi; temperatura 19°-29°; precipitazioni 50%; umidità 63%

Pubblicato da Simone Valtieri, 27/08/2024