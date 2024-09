MotoGP Aragona 2024, Marquez domina mentre Bagnaia si scontra col fratello. Martin va in fuga

Marc Marquez trionfa nel Gran Premio d'Aragona, e questo lo si sapeva già da venerdì per come ha guidato sin dalle libere senza sbavature, tornando anche in lotta per il mondiale, anche se ancora distante dal leader Jorge Martin, e soprattutto conquistando il primo gradino del podio dopo 1043 giorni (GP Emilia Romagna 2021). Lo spagnolo ha chiuso in seconda posizione, staccato di 5'' circa dal connazionale, ma la notizia più importante per lui è la caduta di Pecco Bagnaia a 5 giri dalla fine, il quale azzarda un sorpasso su Alex Marquez che sarebbe valso un meritatissimo podio dopo un weekend complicatissimo, ma l'iberico, andato lungo alla curva precedente, non se ne avvede e i due finiscono per scontrarsi. E così sul podio sale, come nella sprint di ieri, Pedro Acosta, davanti al compagno di KTM Brad Binder e al rimontante Enea Bastianini, che precede gli itailani Morbidelli, Di Giannantonio e Bezzecchi. Chiudono la top ten Rins e Miller, mentre Espargaro, Nakagami, Augusto Fernandez, Zarco e Mir prendono tutti punti. Caduti nelle prime fasi Quartararo e Oliveira, mentre si è ritirato Vinales. Al termine della gara sono a rischio di penalità per la pressione del gomme Raul Fernandez, Jack Miller e, Fabio Di Giannantonio, bravissimo a giungere settimo nonostante la spalla infortunata. In classifica ora Martin ha 23 punti di margine su Bagnaia, poi ci sono Marquez a 70 e Bastianini, quarto, incollato all'iberico.

LA GARA La pista è stata sporcata nella notte da una pioggia e, di nuovo, Bagnaia non trova una buona partenza con la moto che perde il posteriore. Il campione del mondo scivola in settima posizione, mentre Marc Marquez davanti schizza come un treno davanti a un ottimo Pedro Acosta. Terzo alla prima curva è Alex Marquez che precede le due Ducati del team Pramac di Martin e Morbidelli, poi l'Aprilia di Oliveira. Jorge Martni annusa le difficoltà del rivale per iltitolo e subito mette la sua moto davanti a quella del più giovane dei Marquez salendo in terza posizione e mettendo nel mirino la KTM del giovane rookie. Entro la fine del primo giro si stende Miguel Oliveira all'ultima curva e Bagnaia ne approfitta per risalire in sesta posizione, ma tampinato da Binder, Miller e Bezzecchi, con Bastianini già risalito in decima posizione. Nel tentativo di superare Acosta, Martin va lungo e fa riavvicinare Alex Marquez, davanti può così fuggire Marc Marquez che al secondo giro ha già più di 1''5 sui due più diretti inseguitori. Il secondo tentativo però è quello buono per Martin che passa Acosta, mentre Alex Marquez ha tre problemi: Morbidelli, Bagnaia e Binder che sono vicini. Il leader iridato sembra avere un passo più simile a quello di Marquez che al resto della griglia e subito stacca Acosta, leader di un quintetto indemoniato. Alex Marquez è il primo a riuscire a passare il rookie, poi ci prova Morbidelli ma senza successo immediato. Al sesto giro cade Fabio Quatararo in curva 5, demolendo la sua Yamaha, quando viaggiava in piena zona punti. Mentre Bezzecchi si avvicina alla settima posizione di Miller, Acosta sembra allungare su Morbidelli, con Bagnaia e il sudafricano che restano incollati. Davanti il vantaggio di Marquez su Martin a un terzo di gara è stabile: 225 secondi, poi a 2''8 da Jorge c'è Alex Marquez e poi Acosta a quasi 2'' dal connazionale. Al giro 9 Morbidelli va largo e fa infilare Bagnaia, Binder e Bezzecchi, scivolando in ottava piazza. Al 12° giro si ritira Maverick Vinales tornando ai box, mentre Acosta commette un errore e Bagnaia può avvicinarsi e soffiargli la quarta posizione alla staccata dell'ultima curva. Davanti Marc Marquez ha portato intanto il suo margine su Martin a 3''5, mentre Alex Marquez paga quasi 5 secondi dal connazionale e deve guardarsi le spalle perché Bagnaia deve recuperare 2''1 e ha ancora 12 giri per farlo. Mentre Pecco comincia a guadagnare, Enea Bastianini sale in nona piazza superando Miller e Diggia. A 9 giri dal termine Bagnaia ha 6 decimi ancora da recuperare sull'iberico, mentre Acosta è staccato, ma non di molto. Davanti restano saldamente al primo e al secondo posto Marc Marquez e Martin. A 6 giri dal termine Bagnaia è incollato ad Alex Marquez e ne studia le traiettorie, mentre Bezzecchi e Morbidelli passando Morbidelli. A 5 tornate dalla fine il patatarc. Alex Marquez va largo in curva 12, Bagnaia si infila e passa all'esterno ma all'interno c'è ancora Alex che non lo vede e lo centra in pieno. Pecco resta incastrato sotto alla Ducati del rivale e i due finiscono nella ghiaia. Da un possibile podio a un possibile infortunio e a 20 punti persi di botto su Martin, che ora comanda il mondiale con 23 punti. Sul podio torna dunque Pedro Acosta, mentre Binder precede una sfilza di italiani: Bastianni, Morbidelli, Di Giannantonio e Bezzecchi in quest'ordine. La gara non ha più nulla da raccontarenegli ultimi giri: Marc Marquez trionfa e torna alla vittoria in una gara lunga (ieri aveva vinto la sprint) dopo più di 1000 giorni. Sul podio salgono Martin e Acosta, mentre Binder è quarto davanti a Bastianini.

Pubblicato da Simone Valtieri, 01/09/2024