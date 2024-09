MotoGP San Marino 2024. Martin beffa Bagnaia nella sprint e vola a +26

Il sabato del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini comincia con le ormai consuete qualifiche. La pole position al Marco Simoncelli di Misano Adriatico se la prende di giustezza Francesco Bagnaia, che entra in pista per il secondo run ben prima della concorrenza, per non dare scie a nessuno, e che si prende il nuovo record della pista con il tempo di 1:30.304. Pecco scatterà con al fianco i suoi due amici Franco Morbidelli e Marco Bezzecchi, bravissimi sulle curve amiche del ''Santamonica'', mentre litiga con le staccate Jorge Martin che riesce comunque a piazzare un buon quarto tempo, staccato di 3 decimi dal rivale per il titolo. In seconda fila con l'iberico ci saranno anche le due KTM di Pedro Acosta (prima moto non Ducati in griglia) e Brad Binder. Terza fila per le Ducati di Alex Marquez, Enea Bastianini e Marc Marquez, caduto nel corso del secondo run, e quarta fila per i restanti partecipanti alla Q2: Fabio Quartararo (Yamaha), Maverick Vinales (Aprilia) e Jack Miller (KTM). Dalla Q1 erano saliti in Q2 Alex Marquez e Binder, lasciando in quinta fila i fratelli Espargaro (Aleix 13° con l'Aprilia e Pol 15° con la KTM), con in mezzo la Ducati di Fabio Di Giannantonio. Sesta fila per la migliore delle Honda, quella di Johann Zarco, che precede la KTM di Augusto Fernandez e l'Aprilia di Miguel Oliveira. In settima fila l'altro Fernandez, Raul, su Aprilia, davanti alla Yamaha di Alex Rins e alla Honda di Luca Marini, mentre chiudono lo schieramento in ottava fila le altre Honda, quelle di Takaaki Nakagami e del tester Stefan Bradl. Assente, invece, Joan Mir, infortunato.

GARA SPRINT Ma i punti si assegnano al pomeriggio e Jorge Martin centra la partenza perfetta mettendosi subito in testa e beffando Bagnaia alla prima curva. Alle loro spalle resta Franco Morbidelli poi Brad Binder ed Enea Bastianini che beffano Marco Bezzecchi, scivolato in nona posizione. Il primo a cadere è Di Giannantonio, poi però al quinto giro lo imita proprio Bezzecchi, mentre stava rimontando bene. Davanti Bagnaia è l'ombra di Martin ma non lo attacca, puntando a preservare le gomme per il finale, mentre si apre il solco tra i primi due e Morbidelli, con Bastianini e Acosta che rilevano la opsizione di Binder, mentre Marc Marquez è ottavo imbottigliato dietro a Miller. Tantissimi i track limits warning a metà gara, gli unici a non averli sono Bagnaia, Binder e Marc Marquez, che nel frattempo diventa settimo sfruttando un lungo di Miller. Mentre Martin prosegue a un ritmo favoloso in testa, con Bagnaia che non trova un varco per attaccarlo, Marquez sale in sesat posizione sopravanzando Binder. A quattrogiri dal termine Bagnaia non sembra in grado di attaccare lo spagnolo, con Morbideli che deve guardarsi le spalle dal ritorno di Bastianini. Negli ultimi giri è troppo calda la gomma anteriore di Bagnaia che si stacca dal rivale: trionfa Jorge Martin e allunga a +26 punti in classifica sul rivale, mentre si danno battaglia per il terzo gradino Morbidelli e Bastianni con quest'ultimo che abbozza un tentativo andando però lungo. Finisce così con a punti anche Marquez, che passa Acosta, poi Binder, Miller e l'ottimo Quartararo.

Pubblicato da Simone Valtieri, 07/09/2024