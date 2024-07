MotoGP: via il GP Kazakistan, a settembre due gare a Misano!

Potrebbe essere una buona notizia per Pecco Bagnaia, che avrà due gare consecutive davanti al pubblico amico, ma anche per Jorge Martin, che lo scorso anno vinse l'appuntamento romagnolo della MotoGP: torna il Gran Premio dell'Emilia Romagna e, con esso, la doppia gara sulla pista di Misano Adriatico, intitolata all'indimenticabile Marco Simoncelli. L'appuntamento con il nuovo GP sarà per il weekend del 22 settembre prossimo, due settimane esatte dopo il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. In quella data originariamente la Dorna aveva previsto il Gran Premio d'India, poi cancellato e sostituito da quello del Kazakistan. Di stamattina, però, la notizia della cencellazione anche di quest'ultimo appuntamento, e per il secondo anno consecutivo, stavolta per problemi ''logistici e operativi''. Nel dettaglio, le alluvioni che hanno colpito la zona nelle scorse settimane hanno ritardato i lavori e resa impossibile l'organizzazione dell'evento.

MotoGP San Marino 2023, Misano Adriatico, Martin, Bagnaia, Bezzecchi (credits Petrangeli MWC)

SOLUZIONE NON OTTIMALE Tutto bene dunque, quel che finisce bene, con FIM, Irta e Dorna che tirano un sospiro di sollievo grazie alla disponibilità dell'autodromo di Misano. Certo, per i team non sarà tutto rose e fiori, visto che il weekend successivo si dovrà poi volare in Indonesia per l'appuntamento successivo. Una soluzione, sulla carta, sarebbe potuta essere quella di anticipare di una settimana il secondo evento di Misano Adriatico, creando un back to back con il GP di San Marino, ma evidentemente non è stato possibile prendere questa decisione con così poco anticipo, anche perché il Marco Simoncelli ospiterà nel weekend del 13-15 settembre l'Italian Bike Festival

Pubblicato da Simone Valtieri, 15/07/2024