MotoGP San Marino e Riviera di Rimini 2024: orari, meteo e segreti del circuito

Jorge Martin arriva a Misano Adriatico con 23 punti di margine sull'idolo di casa, Francesco Bagnaia. Il campione del mondo è reduce dallo sfortunato weekend di Aragon dove, tra i problemi nella sprint e l'incidente con Alex Marquez ha raccolto un misero punticino a fronte dei 29 riportati dal rivale. Pecco spera nel pubblico di casa e nella confidenza con una pista che ama per tornare all'assalto della vetta, ma anche Martin è un funambolo del tracciato romagnolo, così come Marc Marquez, reduce dalla vittoria schiacciante di Alcaniz. I tre sono tutti iscritti al registro dei favoriti, ma occhio anche a Bastianini e Morbidelli, Bezzecchi e le Aprilia, Acosta e le altre KTM, insomma: la strada è in salita per la rimonta, ma Bagnaia è abituato a condizioni del genere, e nel Gran Premio di San Marino e della Riviera Romagnola punta a fare più che bene per rimettersi subito in piedi. Di seguito trovate tutte le info utili per non perdervi nulla del tredicesimo weekend dell'anno della MotoGP, più i dettagliati dati sul circuito offerti da Brembo Brakes, l'azienda italiana che rifornisce di impianti frenanti e componenti tutti e i team della griglia.

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 6 settembre

Prove libere 1: 10.45 – 11.30

Prequalifiche: 15.00 – 16.00

Sabato 7 settembre

Prove libere 2: 10.10 – 10.40

Qualifiche 1: 10.50 – 11.05

Qualifiche 2: 11.15 – 11.30

Sprint: 15:00

Domenica 8 settembre

Gara Moto3: 11.00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 7 settembre

Qualifiche MotoGP: 10.50-11.30 (diretta)

Sprint MotoGP: 15:00 (diretta)

VEDI ANCHE

Domenica 8 settembre

Gara Moto3: 11.00 (diretta)

Gara Moto2: 12.15 (diretta)

Gara MotoGP: 14.00 (diretta)

MotoGP Aragona 2024: Marc Marquez (Ducati)

LINK UTILI - GP SAN MARINO E RIVIERA DI RIMINI 2024

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO

LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO

Secondo i tecnici Brembo che lavorano a stretto contatto con tutti i piloti della MotoGP, il Misano World Circuit Marco Simoncelli da 4,2 km di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 6 presenta un indice di difficoltà di 4, complici le 12 frenate al giro, fra cui quelle in tutte le curve dalla 8 alla 16 comprese: 3 frenate sono della categoria Hard e 4 Medium. Ogni giro i freni vengono impiegati per 31 secondi e comportano un carico complessivo sulla leva del freno di oltre 47 kg e mezzo. La curva più dura del Misano World Circuit Marco Simoncelli per l’impianto frenante è la numero 8, conosciuta come Quercia: le MotoGP passano da 288 km/h a 73 km/h in 4,6 secondi in cui percorrono 213 metri grazie al carico di 6,3 kg sulla leva del freno. La decelerazione è di 1,5 g e la pressione del liquido freno Brembo tocca i 13,5 bar.

IL METEO DEL GP

Venerdì 6 settembre: parzialmente nuvoloso; temperatura 19°-27°; precipitazioni 20%; umidità 11%

Sabato 7 settembre: soleggiato; temperatura 19°-28°; precipitazioni 10%; umidità 16%

Domenica 8 settembre: temporali sparsi; temperatura 19°-28°; precipitazioni 40%; umidità 13%

Pubblicato da Simone Valtieri, 03/09/2024