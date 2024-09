SBK Cremona 2024: Petrucci firma il tris da sogno! Bulega vede Razgatlioglu

Dopo aver vinto Gara-1 ieri nel Round italiano della Superbike di Cremona, Danilo Petrucci si riconferma amante del tracciato lombardo, accorda il suo violino Ducati e suona la seconda sinfonia del weekend dominando anche la Superpole Race, davanti ad Alex Lowes (Kawasaki) e ad Andrea Iannone (Ducati). Solo quarto Nicolò Bulega, che però rosicchia altri 6 punti in classifica a un Toprak Razgatlioglu la cui assenza potrebbe perdurare fino anche ad Aragon. In questo caso il rookie di Montecchio Emilia avrebbe chance serie di lottare fino alla fine per l'iride. Quinto posto per la Honda co Iker Lecuona mentre un Alvaro Bautista ancora convalescente riesce comunque a risalire fino alla 6° piazza, dalla 13° di partenza. A punti finiscono anche Andrea Locatelli (Yamaha), Xavi Vierge (Honda) e Garrett Gerloff (BMW).

GARA-2 Il weekend perfetto viene firmato da Petrucci al pomeriggio, con la bella affermazione in Gara-2, salendo su un podio tutto Ducati composto anche dal rimontante (e ancora convalescente) Alvaro Bautista e da Nicolò Bulega, che continua a rimontare sull'assente di lusso, Razgtlioglu, ma anche a lasciare punti qua e là, come i cinque che gil ha sottratto il compagno di team al 20° giro. Quarto posto per l'ottimo Gerloff su BMW, davanti alla Kawasaki di un Alex Lowes che ci si attendeva in posizioni migliori. Ancora benino le Honda con 5° e 7° Lecuona e Vierge, mentre tra di loro si riprende un po' Van der Mark, attardato nelle due gare precedent. In top ten concludono anche Locatelli e Rabat, mentre a punti finice Rinaldi, 13°. Caduti Gardner, Iannone, Mackenzie e Bassani. Grazie a questi risultati, Bulega è ora a soli 13 punti dalla vetta della classifica, di proprietà dell'ancora infortunato Razgatlioglu, e ne può gestire ben 69 su Bautista, quando mancano solo tre round al termine della stagione.

Risultati Superpole Race Superbike Round Cremona 2024

Risultati Gara-2 Superbike Round Cremona 2024

Pubblicato da Simone Valtieri, 22/09/2024