SBK Cremona: Petrucci da leggenda! Storica vittoria in gara-1

Dopo la pioggia di ieri, l'inedito round italiano della Superbike di Cremona incontra una mattinata di sole che bacia soprattutto i piloti di casa. Dalla superpole del Cremona Circuit emerge una prima fila tutta italiana e tutta Ducati con Nicolò Bulega che, nonostante una caduta nel finale, beffa Andrea Iannone scendendo sotto l'1:28 (1:27,953) e lo priva della gioia di ottenere la partenza al palo; terzo Danilo Petrucci, che però per aver mostrato il dito medio ieri a un altro pilota ha ricevuto una penalità di tre posizioni in griglia, perciò cederà il suo posto ad Alex Lowes (Kawasaki) e andrà a collocarsi in sesta piazza dietro anche ad Andrea Locatelli (Yamaha) e Sam Lowes (Ducati). Terza fila per le due Honda di Xavi Vierge e Iker Lecuona, accompagnate a sorpresa dalla Yamaha di Bradley Ray. Quarta fila, infine, per Tito Rabat (Kawasaki), Garrett Gerloff (BMW) e Axel Bassani (Kawasaki). E Alvaro Bautista? Ancora convalescente il bicampione del mondo con la Ducati ha ottenuto il 13° tempo davanti a Markus Reiterberger, sostituto dell'infortunato Toprak Razgatlioglu, davanti a Scott Redding. Sesta fila di delusi composta da Remy Gardner (Yamaha), Michael Van der Mark (BMW) e Michael Ruben Rinaldi (Ducati), mentre in settima finiscono wild card e substitute rider, Niccolò Canepa e Marvin Fritz (al posto dell'infortunato Jonathan Rea) e il tedesco Philipp Oettl con la Yamaha.

GARA-1 Al pomeriggio a vincere la prima prova di sempre delle derivate di serie al Cremona Circuit è Danilo Petrucci. Il ternano prende la testa sin dai primi giri e dà una strigliata al gruppo, non facendosi più prendere fino alla bandiera rossa - esposta dai commissari a sei giri dalla fine per problemi tecnici sulla pista - e diventando così il primo e unico pilota della storia delle due ruote ad aver vinto almeno una gara in MotoGP, una tappa alla Dakar, una gara in MotoAmerica e una nel World Superbike. Sul podio con lui salgono i due piloti del team Ducati Aruba.it, Niccolò Bulega e Alvaro Bautista, autore di una bella rimonta dalla 13° posizione alla terza, a suon di sorpassi perentori, nonostante la frattura alle costole. Quarto posto per una Honda in crescita grazie a Iker Lecuona, quinto per un Axel Bassani (Kawasaki) in crescita lui stesso, e sesto per l'altra Honda di Xavi Vierge, beffato dall'italiano all'ultimo giro utile. La top ten è stata completata da Van der Mark, Gerloff, Rinaldi e Gardner, mentre Andrea Locatelli ha chiuso la sua gara mestamente in 12° posizione, dopo un lungo che l'ha ricacciato indietro dalla lotta per il podio alla quale stava partecipando. Caduti invece nella prima parte di gara i fratelli Lowes, prima Sam poi Alex, e tra loro anche Andrea Iannone quando era secondo e cercava di mantenere il ritmo di un indiavolato Petrucci. In virtù di questi risultati Niccolò Bulega rosicchia altri 20 punti a Toprak Razgatlioglu in classifica portandosi a soli 35 lunghezze dal turco, con la possibilità domani di braccare l'assente di lusso.

Risultati Superpole Superbike Round Cremona 2024

🕑 #Tissot Superpole session results🏁



Our Italian riders strike during their home round👏🔥 Important though - @Petrux9 was penalized with 3 grid positions for Race 1 due to slow riding during FP2🔽#ItalianWorldSBK 🇮🇹 pic.twitter.com/I4nLwuYe3N — WorldSBK (@WorldSBK) September 21, 2024

Risultati Gara-1 Superbike Round Cremona 2024

Pubblicato da Simone Valtieri, 21/09/2024