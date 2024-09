SBK Magny Cours: Bulega fa doppietta, Bautista brutto infortunio

Dopo la caduta di ieri, Nicolò Bulega si riscatta e vince la Superpole Race del round di Magny Cours in Francia, beffando all'ultimo giro Alex Lowes con la Kawasaki. In terza piazza si è classificato Danilo Petrucci, al secondo podio su duegare, precedendo con la sua Ducati la BMW di Scott Redding. A punti snoo arrivati anche Xavi Vierge (Honda), Garrett Gerloff (BMW), Iker Lecuona (Honda), il vincitore di ieri Michael Van der Mark (BMW) e Remy Gardner (Yamaha). Poker di italiani subito fuori dalla zona punti: Bassani, Iannone, Rinaldi e Delbianco, mentre sono caduti al primo giro Alvaro Bautista, che ha riportato una frattura alla gabbia toracica ed è stato dichiarato unfit per la prova del pomeriggio, e al quarto giro Andrea Locatelli.

GARA-2 Al pomeriggio il meteo regge e Nicolò Bulega coglie subito la testa della gara, approfittando anche di un problema che ricaccia Alex Lowes nella pancia del gruppo. Il pilota romagnolo vince la sua seconda gara in Superbike dopo quella d'esordio in Australia, tenendo a debita distanza l'altra Ducati di un ottimo Danilo Petrucci, per la terza volta sul podio nelle tre gare francesi. Podio anche per Garrett Gerloff con la BMW, mentre la rimonta di Alex Lowes (Kawasaki) si infrange sulla quarta posizione, davanti al vincitore di ieri Van der Mark (BMW). Nella top ten chiudono anche Gardner (Yamaha), Redding (BMW), Vierge (Honda), Lecuona (Honda) e Locatelli (Yamaha), mentre Axel Bassani - terzo nelle prime fasi di gara - sconta un long la penalty per essere uscito dal tracciato senza perdere il secondo come da regolamento, e si ritrova in 11° piazza. Peccato per il pilota italiano. Prendono punti anche Iannone, Delbianco, Rabat e Rinaldi mentre l'unico ritiro di giornata è quello di Sam Lowes. In classifica, in virtù di questi risultato, Bulega recupera 37 punti a Razgatlioglu, che resta però al comando con ben 55 punti di margine.

Pubblicato da Simone Valtieri, 08/09/2024