La Superbike fa tappa a Magny Cours, gli orari TV su Sky, NOW e TV8

Nel weekend del 10 settembre il mondiale Superbike approda in Francia: gli orari TV Sky, NOW e TV8 per non perdere nulla del nono round WorldSBK 2023

ROUND MAGNY COURS IN TV Dopo la lunghissima pausa estiva, il campionato del mondo Superbike torna protagonista con la tappa francese di Magny Cours. Alvaro Bautista riparte con un vantaggio consistente su Toprak Razgatlioglu di ben 74 punti, ma tra Imola e Most, a fine luglio, era stato il turco della Yamaha a erodere qualche punticino allo spagnolo della Ducati. In questi mesi di motori spenti non ci siamo comunque annoiati, visti i tanti annunci di motomercato giunti, tra cui il clamoroso passaggio per il 2023 di Jonathan Rea - terzo incomodo per la gara francese - da Kawasaki a Yamaha, e l'approdo nel mondiale di Nicolò Bulega, leader della Supersport, che prenderà la sella di Michael Ruben Rinaldi nel team Ducati ufficiale.

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel nono weekend del'anno della Superbike sulla pista di Magny Cours, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote dal venerdì alla domenica. L'appuntamento francese andrà in onda in diretta su SkySport Arena e sul servizio streaming NOW, e in chiaro (Superpole, Gara 1 e Gara 2) in differita sul digitale terrestre su TV8.

L'arrivo di una delle gare Superbike a Magny Cours nel 2021

COME SEGUIRE LA SUPERBIKE IN DIRETTA E IN CHIARO? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, NOW e TV8

Venerdì 8 settembre

09.45 - WorldSSP300 FP1

10:30 - WORLDSBK FP1 (SKY, NOW)

11:25 - WorldSSP FP1

14:15 - WorldSSP300 FP2

15:00 - WORLDSBK FP2 (SKY, NOW)

16:00 - World SSP FP2 Sabato 9 settembre

09:00 - WORLDSBK FP3

09.45 - WorldSSP300 Superpole (SKY, NOW)

10:25 - WorldSSP Superpole (SKY, NOW)

11:10 - WORLDSBK SUPERPOLE (SKY, NOW)

12.40 - WorldSSP 300 Gara 1 (SKY, NOW)

14:00 - WORLDSBK GARA 1 (SKY, NOW, differita TV8 17.00)

15:15 - WorldSSP Gara 1 (SKY, NOW) Domenica 10 settembre

09:00 - WORLDSBK WARM UP

09:25 - WorldSSP Warm Up

09:50 - WorldSSP300 Warm Up

11:00 - WORLDSBK SUPERPOLE RACE (SKY, NOW, differita TV8 alle 16.15)

12.30 - WorldSSP Gara 2 (SKY, NOW)

14:00 - WORLDSBK GARA 2 (SKY, NOW, differita TV8 17.00)

15:15 - WorldSSP300 Gara 2 (SKY, NOW)

Pubblicato da Simone Valtieri, 06/09/2023