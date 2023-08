Superbike, ufficiale la modifica al calendario 2023: è Jerez a sostituire l'Argentina

Il Mondiale Superbike ha una nuova sede per il finale della stagione, dopo che nei giorni scorsi era stata annunciata la cancellazione dell’appuntamento sul circuito San Juan Villicum in Argentina, stralciato dal calendario ufficiale 2023 per la vicinanza alle elezioni provinciali e nazionali nel paese. A prendere il posto della gara in Sudamerica sarà invece il Circuito Angel Nieto di Jerez de la Frontera, storica sede di molte gare prestigiose a due e quattro ruote.

WSBK 2021, Jerez: Toprak Razgatlioglu (Yamaha)

NUOVA DATA La tappa a Jerez non si disputerà però, come originariamente previsto dal calendario, nel weekend del 15 ottobre, ma due settimane più tardi e cioè dal 27 al 29 dello stesso mese. Il Mondiale delle derivate di serie dunque resterà ancora composto da 12 diversi round, ma sarà una pista di sicuro molto ben conosciuta dai piloti a scrivere gli ultimi verdetti dell’anno. Jerez, che ha ospitato la Superbike per ben 21 volte, torna così protagonista della categoria a due anni dall’ultima gara che si era disputata nel settembre 2021. Qui il calendario aggiornato della categoria.

Pubblicato da Salvo Sardina, 02/08/2023