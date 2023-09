SBK Magny Cours 2023. Bautista travolge Rinaldi, Razgatlioglu fa il bis!

Nella Superpole Race del round francese del WorldSBK svetta la Yamaha numero 54 di Toprak Razgatlioglu, che dopo la vittoria di ieri in Gara-2 recupera altri tre punticini ad Alvaro Bautista. Lo spagnolo è il protaognista della giornata non tanto per il risultato, quanto per cos'è accaduto con il compagno Rinaldi a sei giri dalla fine quando, arrivando lungo in staccata, ha preso in pieno la Ducati dell'italiano disarcionandolo e perdendo un paio di posizioni, poi recuperate, in pista. Sul podio è salito anche Jonathan Rea su Kawasaki mentre prendono punti importanti anche Andrea Locatelli, Danilo Petrucci, Dominique Aegerter, Loris Baz e un Axel Bassani finalmente riconoscibile dopo l'opaca giornata di ieri. Nono, per l'ultimo punticino disponibile, Xavi Vierge con la Honda. Pastrocchio tra compagni, in queto caso di moto e non di squadra, anche in BMW con Redding e Gerloff che collidono, in questo caso è il britannico a restare in piedi.

Risultati Gara 2 Superbike Round Magny Cours

In arrivo dopo le 14.45

Risultati Superpole Race Superbike Round Magny Cours

Pubblicato da Simone Valtieri, 10/09/2023