SBK Magny Cours: senza Razgatlioglu infortunato, Van der Mark vince in gara-1

Si interrompe, giocoforza, la striscia di successi di Toprak Razgatlioglu. Il campione turco è caduto ieri mattina nel corso delle prove libere del round di Magny Cours in Francia finendo rovinosamente contro le barriere e infortunandosi alla schiena. Poteva andare persino peggio, vista la dinamica, con il pilota della BMW che rimbalza sullo spigolo del muretto e carambola sull'asfalto. Toprak si alza subito sulle sue gambe e si allontana ma viene portato in ospedale dove gli viene diagnosicato un lieve trauma pneumotorace, che lo costringerà all'assenza per tutto il weekend transalpino. Il vantaggio del turco è comunque rassicurante sui più diretti inseguitori, i ducatisti Nicolò Bulega e Alvaro Bautista. Ad approfittarne, per ora, è però Alex Lowes, che sotto al diluvio si è preso la superpole con la sua Kawasaki con il tempo di 1:51.946, rifilando addirittura 7 decimi allo stesso Bulega (tra i tanti scivolai sotto la pioggia), terzo Scott Redding con la BMW. Altre due moto tedesche in seconda fila con Garrett Gerloff e Michael Van der Mark, mentre Xavi Vierge mette la sua Honda in sesta posizione. Terza fila per Axel Bassani (Kawasaki) e per le Yamaha di Jonathan Rea e Andrea Locatelli, mentre Danilo Petrucci è 10° con la sua Ducati. Male Andrea Iannone e Michael Ruben Rinaldi, 14° e 15°, ma soprattutto Alvaro Bautista, addirittura 17°.

INCREDIBLE LAP BY ALEX LOWES 😯😯😯



The only rider to complete a lap in less than 1'52.000s🔥



He has just set the fastest time of the session: 1'51.946s ⏱️#FrenchWorldSBK 🇫🇷 pic.twitter.com/D2p59ts5NF — WorldSBK (@WorldSBK) September 7, 2024

GARA-1 Al pomeriggio, subito dopo la partenza su pista umida, la pioggia ha iniziato a imperversare sui piloti impegnati nella prima gara lunga del weekend. Subito fuori gioco Nicolò Bulega, che non approfitta dell'assenza di Razgatlioglu, e Jonathan Rea, caduti alla stessa curva ma autonomamente. Cadono anche Andrea Locatelli e Garrett Gerloff, riprendendo però la via della corsa, mentre dopo la sequela dei cambi moto in testa si è ritrovatala coppia composta da Michael Van der Mark (BMW) e Alex Lowes (Kawasaki), con il poleman vero maestro di queste condizioni che passa l'olandese poco prima di metà gara. Poi, però, Alex forza troppo e cade, rovinando la cerena della sua moto in modo evidente. Il britannico ripate ma viene fermato perché in quelle condizioni non è sicuro procedere, così Van der Mark si ritrova in testa con un grande vantaggio sulle Ducati di Bautista e Petrucci. Nella seconda partedi gara non si verificano bei duelli ma ancora cadute, con Gardner e Sam Lowes che finiscono nella terra. Ed è così che la BMW trionfa anche in assenza di Razgatlioglu. Vince Michael Van der Mark davanti ad Alvaro Bautista (da 17° a 2°) e Danilo Petrucci. Buon quinto posto di Andrea Iannone, alle spalle di Scott Redding mentre Andrea Locatelli finisce ottavo in coda alle Honda di Vierge e Lecuona. Chiudono la top ten Gerloff e Rinaldi, mentre è ottimo 11° Delbianco. Ultimo dei qualificati Axel Bassani, 12°, a terra tutti gli altri.

VEDI ANCHE

Risultati Superpole Superbike Round Magny Cours 2024

Risultati Gara-1 Superbike Round Magny Cours 2024

Pubblicato da Simone Valtieri, 07/09/2024