La Superbike approda a Magny Cours, gli orari TV su Sky, NOW e TV8

Nel weekend dell'8 settembre il mondiale Superbike 2024 approda a Magny Cours (Francia): gli orari TV Sky, NOW e TV8 per non perdere nulla dell'ottavo round

Toprak Razgatlioglu prosegue nel suo schiacciante dominio nella Superbike 2024. Il pilota turoco ha un vantaggio abissale in classifica generale sui due ducatisti Nicolò Bulega e Alvaro Bautista, fresco quest'ultimo di rinnovo di un anno con la casa di Borgo Panigale. Lo spagnolo non vuole arrendersi allo strapotere del pilota della BMW e il prossimo anno proverà a ribaltare le cose e a tornare a duellare con l'avversario già sconfitto nel 2022 e nel 2023. Intanto, però, Toprak punta a Magny Cours ad allungarela sua striscia record di vittorie, arrivata ormai a quota 13!

WorldSBK Donington 2024, Toprak Razgatliglu (BMW)

ROUND FRANCIA IN TV Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nell'ottavo weekend del'anno della Superbike al Circuit de Magny Cours-Nevers, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote dal venerdì alla domenica. L'appuntamento transalpino andrà in onda in diretta su SkySport MotoGP e sul servizio streaming NOW, e in chiaro (Superpole, Gara 1 e Gara 2) in differita sul digitale terrestre su TV8.

VEDI ANCHE

COME SEGUIRE LA SUPERBIKE IN DIRETTA E IN CHIARO? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, NOW e TV8

Venerdì 6 settembre

10:20 - FP1 Superbike (SKY, NOW)

15:00 - FP2 Superbike (SKY, NOW)

16:00 - Superpole Supersport (SKY, NOW) Sabato 7 settembre

11:00 - Superpole Superbike (SKY, NOW)

14:00 - Gara-1 Superbike (SKY, NOW, differita TV8 alle 17)

15:15 - Gara-1 SuperSport (SKY, NOW) Domenica 8 settembre

11:00 - Superpole Race Superbike (SKY, NOW, differita TV8 alle 16.00)

14:00 - Gara-2 SuperSport (SKY, NOW)

15:30 - Gara-2 Superbike (SKY, NOW, differita TV8 alle 17.00)

Pubblicato da Simone Valtieri, 03/09/2024