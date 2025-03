Superbike, Petrucci e Locatelli lanciano il Round Acerbis Cremona 2025

Oggi a Milano, al 39° piano del Palazzo della Regione Lombardia, è stato presentato l'Acerbis Italian Round del WorldSBK che andrà in scena al Cremona Circuit dal 2 al 4 maggio prossimo. Sebbene manchino ancora due mesi scarsi all'evento, l'importanza di questa presentazione è presto spiegata: la Regione Lombardia è orgogliosa di aver rirportato nel 2024 la Superbike sul territorio, un evento che mancava dai tempi in cui Monza era la pista italiana del mondiale delle derivate di serie, e vuole spalleggiare gli organizzatori perché raggiungano il loro obiettivo dichiarato: 60.000 spettatori. Sembra un traguardo ambizioso per un evento non MotoGP, eppure non è irrealistico pensare di poterlo tagliare. D'altra parte lo scorso anno, nonostante la ''sciagurata'' concomitanza con la MotoGP, furono circa 45.000 i presenti.

Parterre nutrito

Alla conferenza stampa erano presenti l’ad del Circuito di Cremona, Alessandro Canevarolo, l’assessore regionale Claudia Maria Terzi, il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, ma soprattutto due piloti italiani di punta di questa Superbike, il vincitore di tutte e tre le gare del 2024, il ternano Danilo Petrucci, accompagnato dal team manager del team Barni Spark Racing, Marco Bernabò, e il bergamasco Andrea Locatelli, pilota del team Pata Yamaha Prometeon con il suo sporting manager Niccolò Canepa. Inoltre, è intervenuto con un contributo video registrato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Miglioramenti e ambizioni

La prima a parlare è stata l'Assessore Terzi, evidenziando l’importanza delle due ruote per la regione e non solo: “La Superbike è un’occasione straordinaria per promuovere un territorio”. Ha poi rivolto un saluto particolare ad Andrea Locatelli, come lei nativo di Bergamo, ricordando la grande tradizione motociclistica lombarda, da Giacomo Agostini in poi. In un video messaggio, il Presidente Fontana ha poi descritto il Circuito di Cremona come un punto di riferimento per gli appassionati, sottolineando come la Lombardia abbia più volte dimostrato di poter ospitare al meglio eventi di livello mondiale, facendo cenno anche alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 che inizieranno tra meno di un anno. Fontana ha ribadito l’impegno della regione nel sostenere manifestazioni, capaci di attrarre migliaia di visitatori. Il Ministro Salvini ha poi rilanciato, confermando l'obiettivo di rendere la Lombardia capitale degli sport dei motori: ''Le due ruote sono un patrimonio culturale ed economico. La Superbike significa turismo, lavoro per ristoranti e hotel''. Un concetto rilanciato anche nel messaggio inviato dal Ministro del Turismo Daniela Santanché, che ha sottolineato come il Moto-turismo muova oggi circa 3 miliardi di Euro e che è un indotto migliorabile, soprattutto pensando ai 35 milioni di appassionati che si contano in Europa.

WorldSBK 2024, il gruppo guidato da Danilo Petrucci a Cremona

Organizzazione ambiziosa

L'amministratore delegato del Cremona Circuit, Alessandro Canevarolo, ha voluto sottolineare i progressi fatti rispetto all'edizione 2024, raccontando di come mettere in piedi il - bellissimo, va detto - spettacolo dello scorso anno fu molto faticoso e raccontando qualche aneddoto emblematico di come tutti, dal primo all'ultimo coinvolto, ci abbiano messo un impegno enorme per far funzionare il carrozzone. “Quest'anno siamo più pronti, abbiamo completato tutto in anticipo, lo scorso anno alle 3 di notte della vigilia eravamo ancora tutti impegnati anche a montare i cartelli stradali per indicare l'evento”. L'appuntamento comincerà il giovedì prima del weekend, quello del 1° maggio, una Festa dei Lavoratori che si potrà passare in Piazza del Duomo a Cremona, dove sfileranno le moto e i piloti.

Danilo Petrucci (Ducati Barni Racing), credits: Petrucci x.com account

I protagonisti

E a proposito di piloti, Andrea Locateli ha ammesso candidamente il suo stupore nel 2024, quando giunti all'evento hanno trovato una pista in condizioni perfette, rispetto a quando l'avevano provata durante i test, dando un voto altissimo all'evento: ''Quasi dieci! Eravamo scettici ma siamo rimasti piacevolmente sorpresi dal lavoro fatto''. E dire che Danilo Petrucci, invece, non l'aveva neanche provata quella pista, si è semplicemente presentato al circuito e ci ha vinto, tre gare su tre. ''Il weekend più bello, eravamo in cerca della prima vittoria e ne sono arrivate tre''. Durante la proiezione del video iniziale, Petrucci sorrideva a metà tra il compiaciuto e il commosso nel rivedere le immagini di quei giorni, ma se gli si chiede quale sia stato il suo segreto, risponde ancor più candidamente del collega: ''Non ho ancora capito come ho fatto, ma il mix di layout del circuito, grip elevato e curve veloci spero di capirlo quest'anno''. I due hanno anche sottolineato come il pubblico e le tribune siano state messe in modo da amplificare il calore dei tifosi, dando la sensazione di correre in uno stadio, come ha sottolineato Canepa.

I biglietti

Per partecipare al primo Round italiano della Superbike 2025, al Cremona Circuit dal 2 al 4 maggio 2025, basta collegarsi al sito dell'autodromo www.cremonacircuit.it e procedere con la scelta. I prezzi partono da 40 euro. Per ulteriori informazioni si può scrivere una e-mail a info@cremonacircuit.it.

Pubblicato da Simone Valtieri, 07/03/2025