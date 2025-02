SBK Australia: Bulega domina gara-1, Razgatlioglu è secondo

Nicolò Bulega trionfa in Gara 1 del Round d’Australia del Mondiale Superbike 2025, dominando dall’inizio alla fine sulla suggestiva e scorrevole pista di Phillip Island. L’emiliano della Ducati scatta dalla pole position e impone il suo ritmo sin dai primissimi metri, chiudendo con un vantaggio di quasi cinque secondi sul campione in carica Toprak Razgatlioglu (BMW) e sul suo compagno di team Alvaro Bautista (Ducati), che completa il podio. La gara prevedeva un pit stop obbligatorio per il cambio gomme a causa dell’elevata usura degli pneumatici, la pista è d'altra parte nota per il suo asfalto abrasivo e le alte velocità. Nei giri precedenti al cambio gomme, Razgatlioglu era secondo e guidava un gruppo di inseguitori formato da Bautista, Iannone e Redding. Dopo la girandola dei pit-stop, la situazione non cambia, con Bulega che mantiene saldamente la leadership, mentre Razgatlioglu allunga su Bautista, lasciandolo alle prese con un ritrovato Redding, ma anche con le altre Ducati di, Danilo Petrucci e Andrea Iannone.

Petrux, miglior indipendente

Danilo Petrucci è il miglior pilota indipendente, chiudendo quarto dopo una solida gara, seguito da Scott Redding, tornato su Ducati con il team MGM Bonovo, e Andrea Iannone, autore di un’ottima partenza che lo aveva portato subito in seconda posizione, prima di scivolare in sesta a causa di un problema tecnico che lo ha rallentato nelle prime fasi di gara. Andrea Locatelli chiude settimo con la Yamaha, precedendo le due Bimota di Alex Lowes e Axel Bassani. Lowes, tra peraltro, è stato penalizzato di sei decimi per una ripartenza anticipata dai box, finendo ottavo per soli 96 millesimi. Suo fratello Sam (Lowes) chiude infine decimo davanti a Xavi Vierge, migliore tra i piloti Honda. Tra i rookie, Ryan Vickers termina 13°, approfittando della caduta di Yari Montella. Tetsuta Nagashima, sostituto dell’infortunato Iker Lecuona, chiude 14°, seguito da Bahattin Sofuoglu, ancora in difficoltà dopo l’infortunio alla clavicola in preseason. Gara sfortunata, infine, per Michael van der Mark, autore di una brutta scivolata, Garrett Gerloff e Remy Gardner, tutti ritiratisi nel corso della gara.

Bulega in Superpole

Nicolò Bulega aveva iniziato la giornata conquistando la prima pole del 2025. L’italiano aveva preceduto di 94 millesimi il campione del mondo Toprak Razgatlioglu, che aveva dovuto sfruttare la sua scia per chiudere secondo. Terza posizione per un pimpante Andrea Iannone, sulla Ducati del team Go Eleven. La sessione di Superpole era stata interrotta da una bandiera rossa dopo la caduta di Iker Lecuona (Honda HRC), che si è fratturato il quarto metatarso del piede sinistro ed è stato dichiarato unfit per il resto del weekend. Prima dell’interruzione, il miglior tempo era addirittura del rookie Yari Montella (Barni Spark Racing Team). Alla ripresa, Bulega non ha però faticato a volare in pole con un 1’28.824, seguito da Razgatlioglu e Iannone. Alvaro Bautista (Ducati) si era preso il quarto posto, precedendo Danilo Petrucci e Scott Redding, per una seconda fila tutta rossa, mentre Michael van der Mark ha aperto la terza fila, seguito da Andrea Locatelli e Remy Gardner su Yamaha. Alex Lowes (bimota Kawasaki) era l'ultimo in top ten. Tra i rookie, Sam Lowes è 11°, mentre Montella alla fine è sceso in 13° posizione, a poco più di un secondo dalla pole. Axel Bassani 14°, davanti a Dominique Aegerter.

Risultati Superpole Superbike Round Australia 2025

Risultati Gara-1 Superbike Round Australia 2025

Pubblicato da Simone Valtieri, 22/02/2025