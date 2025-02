La Superbike inizia la stagione dall'Australia, gli orari TV su Sky, NOW e TV8

Nel weekend del 23 febbraio il mondiale Superbike 2025 inizia da Phillip Island (Australia): gli orari TV Sky, NOW e TV8 per non perdere nulla del primo round

La stagione 2025 del Campionato del Mondo Superbike si preannuncia ricca di emozioni, con una nuova rivalità che sta emergendo tra il campione in carica Toprak Razgatlioglu e il giovane talento Nicolò Bulega. Razgatlioglu, dopo aver conquistato il titolo nel 2024 con BMW, mira a difendere la sua corona, mentre Bulega, al suo secondo anno in Superbike con Ducati, è determinato a contendere il primato al turco. Purtroppo, Jonathan Rea non sarà della partita all'inizio della stagione a causa di un infortunio al piede sinistro riportato durante i test pre-stagionali a Phillip Island, che lo costringerà a saltare il primo round.

I protagonisti della Superbike (e dei test)

Gli ultimi test ufficiali, svolti il 17 e 18 febbraio sul circuito australiano di Phillip Island, hanno fornito indicazioni interessanti sullo stato di forma dei piloti e delle moto. Nicolò Bulega ha impressionato tutti registrando il miglior tempo con un 1'28.680, dimostrando la competitività della Ducati. Andrea Iannone e Danilo Petrucci hanno completato una tripletta tutta italiana nelle prime posizioni, evidenziando la forza del team di Borgo Panigale. Toprak Razgatlioglu, nonostante una caduta durante la prima giornata, ha mostrato un buon passo, mentre Álvaro Bautista si è detto soddisfatto dei progressi compiuti. Ovviamente, l'assenza di Jonathan Rea, ha lasciato un vuoto significativo nei test, soprattuto per il campionissmio britannico che dopo un inverno positivo non vedeva l'ora di riscattare un 2024 opaco.

Gli outsider a Phillip Island: c'è la Bimota!

Il primo round della stagione si terrà proprio sul circuito di Phillip Island, noto per le sue curve veloci e tecniche, una pista filante che mette alla prova sia piloti che mezzi. Le condizioni meteorologiche variabili e l'asfalto abrasivo rappresentano sfide aggiuntive, rendendo la gestione degli pneumatici e la strategia di gara elementi chiave per il successo. L'attenzione sarà focalizzata sul duello tra Razgatlioglu, Bulega e Bautista, ma anche su outsider come Iannone e Petrucci, pronti a sfruttare ogni opportunità per salire sul podio. Ma non sarà solo una sfida tra Ducati e BMW. Ci sarà anche la Bimota, gestita dalla Kawasaki, con Axel Bassani e Alex Lowes in sella, la Yamaha con Andrea Locatelli (in attesa del rientro di Rea) e la Honda con i confermati Xavi Vierge e Iker Lecuona.

ROUND AUSTRALIA IN TV

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel primo weekend del'anno della Superbike sul di Phillip Island, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote dal venerdì alla domenica. L'appuntamento australiano andrà in onda in diretta su SkySport MotoGP e sul servizio streaming NOW nella notte italiana, e in chiaro (Superpole, Gara 1 e Gara 2) sul digitale terrestre su TV8.

COME SEGUIRE LA SUPERBIKE IN DIRETTA E IN CHIARO? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, NOW e TV8

Venerdì 21 febbraio

00:25 - FP1 Supersport

01:20 - FP1 Superbike (SKY, NOW)

04:55 - Superpole Supersport (SKY, NOW)

06:00 - FP2 Superbike (SKY, NOW) Sabato 22 febbraio

00:00 - FP3 Superbike

00:30 - Warm Up Supersport

03:00 - Superpole Superbike (SKY, NOW)

04:30 - Gara-1 Supersport (SKY, NOW)

06:00 - Gara-1 Superbike (SKY, NOW, TV8, replica TV8 alle 14:00) Domenica 23 febbraio

00:30 - Warm Up Superbike

00:50 - Warm Up Supersport

03:00 - Superpole Race Superbike (SKY, NOW, TV8, replica TV8 alle 13:00)

04:30 - Gara-2 Supersport (SKY, NOW)

06:00 - Gara-2 Superbike (SKY, NOW, TV8, replica TV8 alle 14:00)

