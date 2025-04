SBK Paesi Bassi: Bulega, la Ducati lo tradisce due volte! Trionfo Locatelli!

Locatelli trionfa in gara-2 ad Assen! Doppia sfortuna per Bulega, che rompe sia in Superpole Race sia in Gara-2 (quando era primo!) Razgatlioglu ne approfitta a metà.

Cominciamo il racconto di quanto accaduto nella Superpole Race della mattina, poiché molto importante per lo svolgimento di Gara-2 pomeridiana del Round di Assen del Mondiale Superbike 2025! A trionfare su una pista bagnata dalla pioggia ma invia di asciugamento, è stato Toprak Razgatlioglu, che ama queste condizioni miste e, dopo aver passato Nicolò Bulega, ha reso la sua BMW imprendibile per chiunque. Alle sue spalle sono arrivate sì due Ducati, ma quelle di Sam Lowes - altro specialista del bagnato - e Alvaro Bautista, mentre Bulega ha dovuto alzare bandiera bianca quando era secondo a causa di un problema tecnico, ritirandosi a soli 4 giri dalla fine. Nessun italiano a podio, dunque, dopo la tripletta di ieri, con Andrea Locatelli (Yamaha), che si è fermato al quarto posto, davanti a Michael Van der Mark (BMW), Scott Redding (Ducati), Remy Gardner (Yamaha), l'ottimo Yari Montella (Ducati) e Terran Mackenzie (Honda). Gara da dimenticare per più di un pilota. Axel Bassani (Bimota), dopo un'ottima partenza, ha chiuso 10°, davanti al suo compagno Alex Lowes; Danilo Petrucci (Ducati), atteso a un'ottima prestazione su pista bagnata, è giunto solo 13° dietro anche all'altra Ducati di Ryan Vickers e, infine, Andrea Iannone, autore di un primo giro infuocato (stava lottando per la terza piazza) e ritiratosi proprio al termine della tornata per un problema tecnico anch'esso.

Bulega, che sfiga! Locatelli al primo trionfo

E veniamo a gara due: con Razgatiloglu che scatta dalla prima posizione e Bulega dalla 10°, maturata dopo il problema mattutino, i destini sembravano quantomeno indirizzati, e invece è bastata metà gara a Nicolò per portarsi in testa rimontando con costanza e ineluttabilità posizione dopo posizione. Dopo una partenza cauta (12° alla prima curva), il leader del mondiale ha pian piano superato tutti i rivali, trovandosi presto negli scarichi di Razgatlioglu. Passato in tromba, al numero 11 è bastato poi far un sol boccone di Gardner, Bautista e Locatelli per tornare al comando. Ma a due giri dalla fine, quando il trionfo sembrava ormai cosa certa, la sfortuna si accanisce sul povero Nicolò che rompe nuovamente, come al mattino, e si ritrova con un pugno di mosche in mano. E così Andrea Locatelli, ringrazia, e va a prendersi il primo successo in Superbike, accompagnao sul podio da Bautista e da Gardner. In top-5 chiudono anche Sam Lowes e Bassani, mentre Razgatlioglu viene superato all'ultimo giro anche da Lecuona e Alex Lowes, chiudendo solo ottavo, davanti a Iannone, Aegerter e a uno spento Petrucci. A punti anche Vierge, Montella, Mackanzie e Sofuoglu, mentre restano senza punticini papabili protagonisti come Gerloff, Van der Mark e Redding, tutti fuori dai 15. Nella classifica iridata, Razgatlioglu recupera così in totale 20 punti quest'oggi, i 12 della Superpole Race e gli 8 della gara lunga. Bulega resta in testa al mondiale, ma ora il suo margine si è ridotto ad appena 21 punti, ma siamo solo al primo quarto del mondiale e restano ancora 9 prove da disputare, a partire di quella di Cremona il 2-4 maggio prossimi.

Risultati Superpole Race Superbike Round Paesi Bassi 2025

Superpole Race results🏁@toprak_tr54 wins in the wet conditions for the first time🔥#DutchWorldSBK 🇳🇱 pic.twitter.com/Js8AXl6bCD — WorldSBK (@WorldSBK) April 13, 2025

Risultati Gara-2 Superbike Round Paesi Bassi 2025

Pubblicato da Simone Valtieri, 13/04/2025