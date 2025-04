SBK Paesi Bassi: Bulega guida la tripletta italiana nel tempio di Assen!

Si apre magnificamente per i colori italiani il Round di Assen del Mondiale Superbike 2025! A trionfare, partendo dalla seconda casella, è stato Nicolò Bulega, che allo spegnimento dei semafori è scappato via e non si è fatto più riprendere da nessuno fino alla bandiera a scacchi. Alle spalle del ducatista hanno chiuso Andrea Locatelli con la Yamaha e Danilo Petrucci con la Ducati privata del team Barni Racing. I due piazzati di giornata hanno ripreso nel corso di gara-1 un Toprak Razgatlioglu che, nonostante le difficoltà, è stato in lotta per il podio fino agli ultimissimi giri. Il campione della BMW, però, ha dovuto arrendersi nel finale e accontentarsi del quarto posto finale, che lo rispedisce a - 41 da Bulega nella classifica iridata!

Assen italiana! Cadute per Bautista e Bassani!

Razgatlioglu - scattato dalla sesta casella per via di una penalità in griglia di tre posizioni ricevuta per essere andato troppo lento in traiettoria durante la superpole (come Axel Bassani) ha potuto giovare anche di alcuni kappaò illustri, primo fra tutti quello di Alvaro Bautista, che scivolando quando era davanti al turco si è portato nella ghiaia anche il poleman Sam Lowes. Si sono messi fuori dai giochi da soli, invece, Axel Bassani (che era lanciato nella battaglia per la quinta posizione con un bel gruppetto di piloti ed è finito giù all'ultimo giro), Yari Montella, scivolato sulla ghiaia nei primi giri, e Andrea Iannone. Alle spalle del campione del mondo si è classificato dunque Iker Lecuona (Honda), davanti al compagno Xavi Vierge e alle due Yamaha di Dominique Aegerter e Remy Gardner. Le difficoltà BMW sulla pista olandese si evincono anche dalla brutta prova di Michael Van der Mark, nono, con Scott Redding decimo su Ducati. A punti anche Alex Lowes (Bimota), Tarran Mackenzie (Honda), Garrett Gerloff (Kawasaki), Tito Rabat (Yamaha) e Ryan Vickers (Ducati).

TRULY A DISASTER!💥@19Bautista and @SamLowes_22 clashes and crashed out of Race 1 while fighting for the podium!🤯#DutchWorldSBK 🇳🇱 pic.twitter.com/aiTjMfBHin — WorldSBK (@WorldSBK) April 12, 2025

Sam Lowes si prende la prima Superpole!

Nelle qualifiche era arrivata la prima pole in Superbike per Sam Lowes, capace di sfruttare al massimo le condizioni della pista e le qualità della sua Ducati, per chiudere con un giro eccellente in 1:33.770, nuovo primato dell'Università olandese per le derivate di serie. In prima fila, a fargli compagnia, i due copagni del team Aruba.it, Bulega e Bautista, con l'iberico avanzato dalla 5° alla 3° posizione in virtù della penalità di cui sopra inflitta a Razgatlioglu (da 3° a 6°) e Bassani (da 4° a 7°). In seconda fila, prima del turco, si sono posizionati anche Locatelli e Petrucci, mentre in terza con l'italiano, hanno preso posto Gardner e Alex Lowes. Quarta fila, infine, per Iannone, Aegerter e Montella.

Risultati Superpole Superbike Round Paesi Bassi 2025

Risultati Gara-1 Superbike Round Paesi Bassi 2025

VEDI ANCHE

Pubblicato da Simone Valtieri, 12/04/2025