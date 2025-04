La Superbike approda nei Paesi Bassi, gli orari TV su Sky, NOW e TV8

Nel weekend del 13 aprile il mondiale Superbike 2025 approda ad Assen (Paesi Bassi): gli orari TV Sky, NOW e TV8 per non perdere nulla del terzo round WorldSBK

Dopo Portimao, il Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike 2025 arriva ad Assen per il terzo round stagionale. La storica “Cattedrale della Velocità” è pronta a ospitare nuove sfide tra i big del campionato. Tutti gli occhi sono puntati su Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega, protagonisti assoluti in Portogallo. Il turco della BMW arriva forte di tre successi consecutivi, ma sa che Bulega, leader della classifica, non mollerà facilmente. Alvaro Bautista, sette volte vincitore su questa pista, cerca il rilancio, mentre Jonathan Rea resta fuori per infortunio: al suo posto ancora l’australiano Jason O’Halloran, già due volte sul podio qui in British Superbike. Attenzione anche a Michael van der Mark, che su tracciato di casa proverà a tornare protagonista dopo alcune stagioni difficili.

Duelli in quota

La sfida per il podio Yamaha ha mostrato progressi evidenti a Portimao e ad Assen punta a confermarsi con Andrea Locatelli, già tre volte sul podio qui, e Remy Gardner, che nel 2024 ha conquistato proprio su questa pista il suo primo podio in WorldSBK. Occhi puntati anche su Dominique Aegerter, spesso vicino alla top five, e su un terzetto pronto a sorprendere: Alex Lowes e Axel Bassani con Bimota, e Iker Lecuona con Honda, tutti protagonisti solidi nei test e desiderosi di salire di livello. In cerca di riscatto anche Garrett Gerloff, finora penalizzato da qualche errore di troppo, ma molto veloce nelle sessioni invernali. Con distacchi ridotti e setup ormai ben rodati, lo spettacolo potrebbe regalare nuove sorprese.

Outsider all'attacco

Riflettori sugli outsider Tra gli indipendenti, Danilo Petrucci vuole brillare ad Assen dopo aver saltato la gara 2024 per infortunio: il passo mostrato nelle prime uscite fa ben sperare. Andrea Iannone, quarto lo scorso anno nella sua prima gara olandese, è in crescita costante e punta al colpo grosso. Anche Scott Redding cerca conferme su un tracciato dove ha già raccolto podi in passato, mentre Sam Lowes e Ryan Vickers – entrambi con esperienza su questo circuito – proveranno a inserirsi nella top ten. Tra i rookie, Yari Montella, Bahattin Sofuoglu e Tarran Mackenzie vogliono dare continuità alle buone impressioni di Portimao, mentre Zaqhwan Zaidi continua il suo apprendistato nella massima categoria. La gara di Assen si preannuncia caldissima, con tanti piloti in grado di sorprendere.

ROUND PAESI BASSI IN TV

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel secondo weekend del'anno della Superbike sul circuito del TT-Assen trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote dal venerdì alla domenica. L'appuntamento olandese andrà in onda in diretta su SkySport MotoGP e sul servizio streaming NOW e in chiaro (Superpole, Gara 1 e Gara 2) sul digitale terrestre su TV8.

COME SEGUIRE LA SUPERBIKE IN DIRETTA E IN CHIARO? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, NOW e TV8

Venerdì 28 marzo

10:20 - FP1 Superbike (SKY, NOW)

11:20 - FP1 Supersport

15:00 - FP2 Superbike (SKY, NOW)

16:00 - Superpole Supersport (SKY, NOW) Sabato 29 marzo

09:00 - FP3 Superbike

10:10 - Warm Up Supersport

11:00 - Superpole Superbike (SKY, NOW)

14:00 - Gara-1 Superbike (SKY, NOW, TV8)

15:15 - Gara-1 Supersport (SKY, NOW) Domenica 30 marzo

09:00 - Warm Up Superbike

10:00 - Warm Up Supersport

11:00 - Superpole Race Superbike (SKY, NOW, differita TV8 alle 14:00)

14:00 - Gara-2 Superbike (SKY, NOW, TV8)

15:15 - Gara-2 Supersport (SKY, NOW)

Pubblicato da Simone Valtieri, 07/04/2025