SBK Portogallo: Razgatlioglu implacabile fa tris a Portimao! Bulega limita i danni

Su una delle sue piste preferite, Toprak Razgatlioglu riafferma lo status di campione del mondo trionfando in Gara-1 del Round di Portimao, dopo aver conquistato anche la superpole race mattutina. Nicolò Bulega ci ha provato in tutti i modi a contrastare lo strapotere del turco, ma dopo una serie innumerevole di battaglie avvincenti, si è sempre dovuto arrendere con un esito in fotocopia: preceduto allo sprint finale. Il Mondiale Superbike 2025 sembra poter essere una faccenda a due tra questi due ragazzi di BMW e Ducati, autori di altrettante triplette nelle prime uscite stagionali. Sul podio in Gara-2 torna Alvaro Bautista, che raddrizza un weekend storto e cercherà di crescere nel corso della stagione. I suoi rivali sembrano essere Andrea Locatelli e Danilo Petrucci, mentre Andrea Iannone corona un weekend orribile con un doppio long lap penalty non scontato, tramutatosi in un fin troppo severo drive through dopo la bandiera rossa, e poi nel ritiro del pilota pescarese. Se sommiamo i distacchi ricevuti da Bulega in queste tre gare (67, 55 e 195) superano di poco i tre decimi; tre decimi ben distribuiti per il turco, perché valgono ben 13 punti rosicchiati nella classifica del mondiale, ancora comandata dal campione Supersport 2023, con 29 lunghezze di margine sull'iridato Superbike 2024.

UNDEFEATED! 🏆🏆 @toprak_tr54 delivers a masterclass at Portimao!



El Turco has won every race here, both last year and this year 🥇🥇🥇🥇🥇🥇#PortugueseWorldSBK 🇵🇹 pic.twitter.com/uPnPIvK18H — WorldSBK (@WorldSBK) March 30, 2025

Doppia gara, medesimo esito: imbattibile Toprak!

Allo spegnimento dei semafori, Bulega scatta ancora una volta bene, prendendo la testa e provando persino a staccare un po' un Razgatlioglu partito comunque bene (mantenendo la seconda piazza davanti a Bautista). Chi parte male è Petrucci, che a causa di un problema nella procedura scivola in 17° posizione, salvo recuperare piuttosto in fretta nella top ten. Nella prima parte di gara in appena 8 giri Bulega e Razgatlioglu prendono 4 secondi a Bautista, dopodiché la caduta di O'Halloran provoca la bandiera rossa che spezza la gara in due tronconi. Alla ripartenza mancano ancora 11 giri, e ad approfittare della situazione è Andrea Locatelli che si mette in seconda posizione tra Bulega e Razgatlioglu. Bautista è quarto mentre Petrucci guadagna un'altra posizione su Bassani (ed è ottavo). Nel frattempo cade Alex Lowes con la Bimota, ritirandosi. Davanti, Razgatlioglu ci mette un giro a passare Locatelli e a riportarsi negli scarichi di Bulega e a pressarlo da vicino, più di quanto non fosse prima della bandiera rossa. Al giro successivo Toprak fa una staccata poderosa, infilandosi tra il cordolo e il rivale, mandando largo Bulega, che incalzato da Bautista (che alla stessa curva sopravanza Locatelli), gli torna subito sotto. Bulega riprende il comando delle operazioni a -8 dal traguardo, e Razgatlioglu si rimette in coda, un film rivisto più volte questo weekend. Bautista inizia a staccarsi, mentre Locatelli lo avvicina, e Van der Mark chiude la top 5 provvisoria. A -6 dal termine Bulega sbaglia, Toprak lo infila ma l'italiano resta interno e mantiene il comando. A -5 ancora una battaglia stellare di incroci, con il turco chetransita primo sul rettilineo, e Bulega che si riprende la vetta sulla retta del traguardo. Razgatlioglu di nuovo davanti in curva 3. A -3 Bulega ci riprova sulla retta, ma Toprak gliela restituisce alla staccata, impostando davanti il terz'ultimo passaggio. A -2 Toprak allunga la staccata e riesce a tenere dietro il ducatista, che cerca di non perdere centimetri dallo scatenato turco. All'inizio dell'ultimo giro Razgatlioglu è al comando, Bulega sbaglia l'impostazione di curva-1 e il campione del mondo vede la vittoria. Nel finale Bulega prova a tornare sotto ma Toprak è perfetto e arriva la tripletta! Bautista, terzo, è stato spettatore non pagante dello spettacolo, quarto Locatelli e quinto Van der Mark. Nel finale Petrucci raccoglie il sesto posto, tenendo dietro Bassani, mentre la top ten è chiusa da Lecuona, Aegerter e Montella.

5 laps to go and things are hotting up 🔥😱#PortugueseWorldSBK 🇵🇹 pic.twitter.com/aHZjXS5V3g — WorldSBK (@WorldSBK) March 30, 2025

Antipasto Superpole, Razgatlioglu beffa Bulega

A mezzogiorno la prima vittoria di giornata, la seconda del weekend, era arrivata per Toprak nella Superpole Race. Il turco era scattato bene dalla pole ma, come inevitabilmente spesso accade, era stato risucchiato dalle Ducati prima della prima staccata, nella fattispecie da quelle di Bulega e Petrucci. In pochi giri, però, Razgatlioglu è tornato sui due, riprendendosi la prima posizione e non mollandola più fino alla fine. Bulega, dopo essersi staccato qualche metro, ha pazientato sperando in un esito diverso rispetto all'epilogo di Gara-1, ma le cose sono andate nello stesso modo, con Toprak che ha chiuso ogni varco sul cordone, aspettandosi l'attacco all'esterno, e restando davanti sul traguado di appena 55 millesimi (ieri erano stati 67). Sul podio ha concluso un eccellente Bautista, capace di rimontare dalla nona alla terza piazza, beffando Danilo Petrucci, al secondo quarto posto del weekend. Quinto invece Locatelli, ieri sul podio, davanti a Sam Lowes, Van der Mark e alle due Honda di Vierge e Lecuona, ultimi a punti.

Risultati Superpole Race Superbike Round Portogallo 2025

Risultati Gara-2 Superbike Round Portogallo 2025

VEDI ANCHE

Pubblicato da Simone Valtieri, 30/03/2025