La Superbike approda in Portogallo, gli orari TV su Sky, NOW e TV8

Nel weekend del 30 marzo il mondiale Superbike 2025 approda a Portimao (Portogallo): gli orari TV Sky, NOW e TV8 per non perdere nulla del secondo round WorldSBK

Dopo l’Australia, il Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike 2025 sbarca in Europa, e il circuito di Portimao si prepara a regalare emozioni tra saliscendi mozzafiato e duelli all’ultimo respiro. Il recente test ha già fornito alcune risposte, ma la pista potrebbe riservare sorprese. Sarà una tappa fondamentale per chi vuole consolidare la propria posizione in classifica e per chi, invece, deve subito recuperare terreno. Toprak Razgatlioglu arriva a Portimao con la voglia di riscattare un primo round sottotono. Il turco della BMW ha mostrato un buon passo nei test e, su una pista che lo ha visto trionfare sei volte, punta a riaprire la corsa al titolo. Nicolò Bulega, leader del campionato dopo la tripletta australiana, vuole confermarsi, mentre Alvaro Bautista, forte di cinque successi portoghesi, punta a risalire la classifica. Assente di lusso Jonathan Rea, fermo ai box per infortunio, sostituito dall'australiano Jason O’Halloran. Senza il sei volte campione, la sfida al vertice potrebbe prendere una piega diversa, con nuovi protagonisti pronti a emergere.

La bagarre per il podio

Non solo Razgatlioglu e Bulega: Danilo Petrucci vuole replicare il podio del 2024, mentre Andrea Iannone e Scott Redding cercheranno di inserirsi nella lotta ai vertici. Anche Andrea Locatelli e Remy Gardner, protagonisti nei test, sono pronti a dare battaglia, mentre Dominique Aegerter proverà a confermare i progressi mostrati in Australia. Occhi puntati anche su Michael van der Mark, reduce da un test incoraggiante. Con tanti piloti in forma e assetti affinati nei test, la lotta per il podio si preannuncia accesissima, con distacchi ridotti e possibili sorprese fino all'ultima curva.

In cerca di riscatto

Dopo un inizio di stagione difficile, la Bimota si affida ad Alex Lowes e Axel Bassani per invertire la rotta. Honda, invece, spera di aver trovato la giusta direzione con Xavi Vierge, protagonista nei test, mentre Iker Lecuona resta in dubbio per un infortunio. Tra i rookie, Yari Montella punta a brillare su una pista che lo ha già visto vincitore nel WorldSSP, mentre Sam Lowes e Ryan Vickers mirano alla top ten. Pronti a sorprendere anche Tito Rabat e Bahattin Sofuoglu, oltre al duo PETRONAS MIE Honda Racing Tarran Mackenzie e Zaqhwan Zaidi. Per chi ha faticato in Australia, questo round rappresenta un’opportunità cruciale per tornare competitivo e rientrare nella lotta ai vertici.

ROUND PORTOGALLO IN TV

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel secondo weekend del'anno della Superbike sul circuito dell'Algarve di Portimao, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote dal venerdì alla domenica. L'appuntamento lusitano andrà in onda in diretta su SkySport MotoGP e sul servizio streaming NOW nella notte italiana, e in chiaro (Superpole, Gara 1 e Gara 2) sul digitale terrestre su TV8.

COME SEGUIRE LA SUPERBIKE IN DIRETTA E IN CHIARO? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, NOW e TV8

Venerdì 28 marzo

10:40 - FP1 Supersport

11:35 - FP1 Superbike (SKY, NOW)

14:55 - Superpole Supersport (SKY, NOW)

16:00 - FP2 Superbike (SKY, NOW) Sabato 29 marzo

10:00 - FP3 Superbike

10:30 - Warm Up Supersport

12:00 - Superpole Superbike (SKY, NOW)

13:35 - Gara-1 Supersport (SKY, NOW)

15:00 - Gara-1 Superbike (SKY, NOW, TV8) Domenica 30 marzo

10:10 - Warm Up Superbike

10:20 - Warm Up Supersport

12:00 - Superpole Race Superbike (SKY, NOW, differita TV8 alle 14:00)

13:35 - Gara-2 Supersport (SKY, NOW)

15:00 - Gara-2 Superbike (SKY, NOW, TV8)

