SBK Portogallo: Razgatlioglu vince le guerre stellari con Bulega in gara-1

Su una delle sue piste preferite, Toprak Razgatlioglu riafferma lo status di campione del mondo trionfando in Gara-1 del Round di Portimao, al termine di una battaglia dai contorni eroici con il leader del mondiale Nicolò Bulega. Il centauro della Ducati, autore di una partenza perfetta, si è subito messo in testa alla corsa, mentre il turco ha dovuto remare qualche giro per rimediare a un abbrivio perfettibile. Tornato sotto però, ha superato Bulega di giustezza, dando l'impressione di potersene andare, ma il ducatista gli è rimasto incollato ed è stata l'origine della battaglia, conclusasi dopo una entusiasmante serie di sorpassi e controsorpassi, all'ultimo giro. Razgatlioglu, memore di beffe passate su quel curvone, ha chiuso ogni centimetro di strada e Bulega non ha potuto far altro che accodarsi, concludendo le sue fatiche ad appena 67 millesimi dal battistrada. Sul podio è finito anche un eccellente Andrea Locatelli, in grado di mostrare un ottimo passo con la sua Yamaha, evitando il ritorno di Danilo Petrucci (Ducati) nel finale. Per il ''Loca'' si tratta del primo podio stagionale, dopo l'esordio in sordina nel round australiano del Mondiale Superbike 2025.

Disastro Bautista, Iannone ci mette una pezza.

Nelle primissime fasi di gara avevano dovuto salutare due protagonisti attesi, Alvaro Bautista e Scott Redding, entrati in collissione, mentre per le posizioni a ridosso del podio hanno lottato un manipolo di piloti, tra cui il più bravo è stato Xavi Vierge, quinto con una Honda che ha mostrato progressi, davanti a Michael Van der Mark su BMW. Entrambi sarebbero potuti essere preda di Andrea Iannone, che dopo una penalità in griglia e una partenza non eccelsa, è tornato sotto forte nel finale, ottenendo una discreta settima piazza, infilando gli yamahisti Aegerter e Gardner e portandosi dietro un buon Axel Bassani, alla fine nono davanti all'australiano, ma alle spalle dello svizzero. Prendono punti anche Lecuona (Honda), Gerloff (Kawasaki), Sofuoglu (Yamaha), Mackenzie (Honda) e Rabat (Yamaha), mentre cadono in pista anche i gemelli Sam e Alex Lowes, così come Yari Montella. Nella classifica iridata, in virtù dei risultati odierni, resta saldamente in testa Nicolò Bulega, che perde 5 punti da Razgatlioglu ma ne mantiene 37 di margine, con il turco risalito dalla ottava alla seconda posizione in un solo round, superando Sam Lowes, Locatelli, Redding, Petrucci, Iannone e Bautista.

Razgatlioglu: Superpole da record!

Razgatlioglu aveva iniziato la giornata con il record della pista, segnando un impressionante 1'39.133 con la sua BMW, un tempo che già superava il suo precedente primato sul circuito di Portimao. Ma il pilota turco non si è accontentato e, nel secondo tentativo ha abbassato ulteriormente il limite fermando il cronometro a 1'39.081, sfiorando ilmuro dei 99 secondi. Bulega, in sella alla sua Ducati, ha tentato di contrastare il dominio di Toprak, ma nonostante un ottimo 1'39.326, che in altre circostanze sarebbe stato un record, ha dovuto accontentarsi del secondo posto. Petrucci, anch'egli su Ducati, ha completato la prima fila, mostrando un buon ritmo e confermando la competitività della moto italiana. Locatelli (Yamaha), ha aperto la seconda fila, seguito da Lowes su Ducati e Vierge su Honda, tutti distanziati di pochi decimi dal leader. Van der Mark, compagno di squadra di Razgatlioglu, ha chiuso invece in terza fila, affiancato da Aegerter su Yamaha e da uno spento Bautista su Ducati. Gardner (Yamaha), che aveva iniziato la sessione con un buon ritmo, è scivolato indietro, mentre Iannone, su Ducati, è stato penalizzato di tre posizioni per guida lenta. Alex Lowes, su Bimota, non è riuscito a segnare un tempo valido a causa di una caduta, mentre Montella (Ducati), ha otteunto il dodicesimo tempo dopo una caduta.

Risultati Superpole Superbike Round Portogallo 2025

Risultati Gara-1 Superbike Round Portogallo 2025

Pubblicato da Simone Valtieri, 29/03/2025