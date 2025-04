La Superbike approda in Italia, gli orari TV su Sky, NOW e TV8

Nel weekend del 4 maggio il mondiale Superbike 2025 approda a Cremona per l'Acerbis Italian Round: gli orari TV Sky, NOW e TV8 per non perdere nulla del quarto round WorldSBK

Dopo Assen, il Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike 2025 arriva a Cremona per il quarto round stagionale. Il circuito lombardo, al suo secondo anno nel calendario iridato, ospita una gara cruciale per Nicolò Bulega: l’italiano della Ducati cerca il riscatto davanti al pubblico di casa dopo il doppio zero in Olanda. L’avversario più temuto resta Toprak Razgatlioglu, ora distante appena 21 punti in classifica. Il turco della BMW correrà per la prima volta a Cremona, mentre Danilo Petrucci – re assoluto qui nel 2024 con tre vittorie – punta a un bis clamoroso. Occhi puntati anche su Andrea Locatelli, fresco di prima vittoria in carriera ad Assen e in grande forma, e su Alvaro Bautista, due volte sul podio qui lo scorso anno e ora più competitivo che mai.

Tutti contro Bulega

Il leader del Mondiale sa che questa è l’occasione perfetta per riprendere il comando delle operazioni. Lo scorso anno a Cremona Bulega fu costante (P3, P4, P2), ma mai vincente. Ora deve difendersi dal ritorno di Razgatlioglu e dal possibile exploit dei rivali più esperti. Petrucci sogna un altro weekend da incorniciare con la Barni Spark Racing Team, mentre Locatelli – sempre a punti nel 2025 – vuole confermare il suo status da outsider di lusso. Bautista, due volte sul podio qui nel 2024, potrebbe essere l’ago della bilancia.

Gruppo compatto

La battaglia per la top ten è sempre più accesa. Sam Lowes arriva da una pole e un podio ad Assen, ma l’anno scorso a Cremona faticò (P11 il miglior piazzamento). Iannone lo tallona in classifica con un solo punto di distacco, mentre Redding e Bassani condividono lo stesso bottino. Dietro, in soli cinque punti, si accalca un folto gruppo: van der Mark, Aegerter, Vierge, Lecuona, Gardner e Alex Lowes. Qui nel 2024 Iannone fu terzo nella Superpole Race, Alex Lowes quarto: due nomi da tenere d’occhio.

Speranze italiane

Tarran Mackenzie arriva in crescita dopo un ottimo weekend ad Assen, mentre Yari Montella punta alla top ten nel round di casa. Stesso obiettivo per Ryan Vickers con la Motocorsa. Da seguire anche Tito Rabat, veloce lo scorso anno su questa pista con un’altra moto: il confronto con il rookie Sofuoglu è ancora aperto. Occhi su Garrett Gerloff, in difficoltà finora, e su Zaqhwan Zaidi, sempre più a suo agio nella categoria. Atteso il rientro di Jonathan Rea, infortunato da inizio stagione, mentre Gabriele Ruiu torna in pista come wildcard con la Panigale V4 R.

ROUND ITALIA IN TV

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel quarto weekend del'anno della Superbike sul circuito di Cremona trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote dal venerdì alla domenica. L'appuntamento italiano andrà in onda in diretta su SkySport MotoGP e sul servizio streaming NOW e in chiaro (Superpole, Gara 1 e Gara 2) sul digitale terrestre su TV8.

COME SEGUIRE LA SUPERBIKE IN DIRETTA E IN CHIARO? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, NOW e TV8

Venerdì 2 maggio

10:20 - FP1 Superbike (SKY, NOW)

11:20 - FP1 Supersport

15:00 - FP2 Superbike (SKY, NOW)

16:00 - Superpole Supersport (SKY, NOW) Sabato 3 maggio

09:00 - FP3 Superbike

10:10 - Warm Up Supersport

11:00 - Superpole Superbike (SKY, NOW)

14:00 - Gara-1 Superbike (SKY, NOW, TV8)

15:15 - Gara-1 Supersport (SKY, NOW) Domenica 4 maggio

09:00 - Warm Up Superbike

10:00 - Warm Up Supersport

11:00 - Superpole Race Superbike (SKY, NOW, differita TV8 alle 14:00)

14:00 - Gara-2 Superbike (SKY, NOW, TV8)

15:15 - Gara-2 Supersport (SKY, NOW)

VEDI ANCHE

Pubblicato da Simone Valtieri, 29/04/2025