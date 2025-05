SBK Italia: Bulega re di Cremona in Gara-1! Razgatlioglu limita i danni, podio Bautista

Arriva subito il riscattodi Nicolò Bulega, che dopo lo sfortunatissimo round di Assen, esordisce con una pole position e una vittoria in Gara-1 nell'Acerbis Italian Round al Cremona Circuit. Sulla pista lombarda, il pilota emiliano si è reso protagonista di una scoppiettante battaglia con il suo rivale nella corsa all'iride, il campione del mondo in carica Toprak Razgatlioglu, spuntandola dopo una serie di sorpassi e controsorpassi, e prendendo quel margine sufficiente a conquistare il primo successo del weekend. Il ducatista rafforza così la sua leadership nella classifica iridata, portando il suo vantaggio sul turco dela BMW a 26 punti. Alle loro spalle si è piazzato, ben staccato, Alvaro Bautista, comunque soddisfatto del podio dopo le tre cadute nelle due sessioni di prove libere di ieri. L'iberico ha preceduto l'altro ducatista Andrea Iannone, quarto e miglior pilota indipendente di giornata, davanti alla Honda di Xavi Vierge e alla Yamaha di Remy Gardner.

Petrucci, Sam Lowes e Lecuona i delusi di giornata

Danilo Petrucci, eroe della gara dello scorso anno con l'incredibile tripletta di Cremona, non è riuscito a ripetersi, complice la brutta posizine di partenza. Il pilota ternano ha rimontato dalla 13° alla settima posizione finale, ma incassando ben 24 secondi dal vincitore della gara. Il ducatista ha preceduto Michael Van der Mark (BMW), Axel Bassani (Bimota) e Scott Redding (Ducati). A punti sono andati anche i fratelli Lowes - con Alex davanti a Sam, protagonista di una prestazione da gambero (da 2° a 12°) - Dominique Aegerter (Yamaha), Yari Montella (Ducati) e Garrett Gerloff (Kawasaki). Solo 18° Andrea Locatelli, penalizzato in griglia e in difficoltà in gara, davanti al rientrante Jonathan Rea (19° a 55'' circa), mentre si sono ritirati Mackanzie, Ruiu, Rabat e, soprattutto, Iker Lecuona (Honda), che era quarto e aveva appena superato Iannone quando ha perso l'anteriore, scivolando nella ghiaia.

Superpole di Bulega davanti a Sam Lowes. 3° Toprak

Nella mattinata, come anticipato, Bulega (Ducati) aveva conquistato la pole con un super giro sotto agli 88 secondi netti, stabilendo in 1:27.866 il nuovo record del giovane Cremona Circuit. Alle sue spalle, staccati di 2 e 3 decimi rispettivamente, Sam Lowes (Ducati) e Razgatlioglu (BMW). La seconda fila era stato appannaggio di Bautista, staccato di mezzo secondo dal compagno, mentre Vierge (Honda) e Iannone (Ducati), sono andati a completare la seconda fila, a sei decimi dalla vetta. Terza fila per le Yamaha di Gardner e di Locatelli (con quest'ultimo poi retrocesso di tre posizioni per aver rovinato un giro lanciato a Petrucci, completata da Lecuona (Honda) e Van der Mark (BMW), mentre in quarta, Locatelli si è trovato a sandwich tra Redding (Ducati) e Bassani (Bimota). Soltanto 13° il già citato Petrucci per il motivo di cui sopra, in quinta fila insieme ad Aegerter (Yamaha) e Montella (Ducati).

