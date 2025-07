Ducati, dai record di Marquez ai tormenti di Bagnaia: "Tutti mi passano in frenata"

La Ducati va alla sosta estiva saldamente al comando delle classifiche generali della MotoGP. La casa di Borgo Panigale si è confermata dominatrice della categoria anche in questa prima metà di stagione, nonostante gli evidenti progressi degli avversari, e il merito è soprattutto di Marc Marquez. Lo spagnolo non ha deludo le aspettative, tornando ad essere quel vincitore seriale ammirato nei suoi migliori anni con Honda. L'altra faccia della medaglia è rappresentata da Francesco Bagnaia, mai a proprio agio con la GP25 e ormai lontanissimo dal compagno di squadra nella graduatoria del Mondiale.

Marquez: ''L'unica priorità è vincere il campionato''

Con il successo nel GP Repubblica Ceca, Marquez è diventato il primo pilota della Ducati in grado di vincere cinque gare consecutive. Lo spagnolo va alla sosta estiva con 120 punti di margine sul fratello Alex e 168 su Bagnaia, mettendo di fatto una grossissima ipoteca sulla conquista del settimo titolo MotoGP che gli permetterebbe finalmente di raggiungere il record di Valentino Rossi: ''Per me, l'unica priorità è vincere il campionato - ha spiegato al riguardo Marquez - Ora, parlando onestamente, solo io posso perderlo. Ho 10 gare in cui devo mantenere la stessa mentalità, in cui la squadra deve mantenere lo stesso sprint e cercare di dare il massimo. Ma i record, non mi interessano. Voglio solo tornare campione del mondo''.

MotoGP 2025, GP Repubblica Ceca: Marc Marquez (Ducati)

Siamo abituati a vedere un Marquez sempre all'attacco, condotta che a volte lo ha portato a strafare quando non ce ne sarebbe stato il bisogno. Dopo la sosta estiva, potremmo ritrovarlo in un'inedita versione più calcolatrice: ''È vero che abbiamo un grande vantaggio, ma avremo molte gare consecutive, quindi bisogna rimanere concentrati. Ho avuto abbastanza pressione da gestire in questa prima parte della stagione. Ora abbiamo il vantaggio, questo mi dà meno pressione, ma dobbiamo gestire tutte le situazioni. Certo, cercherò di conquistare i 37 punti ogni fine settimana, ma a volte non è possibile''.

Bagnaia: ''Ora sono tutti più bravi di me''

A Brno è arrivato l'ennesimo weekend deludente per Bagnaia, giù dal podio sia nella Sprint sia nel Gran Premio. Il rapporto di Pecco con la GP25 rimane complicato e il piemontese non nasconde più quanto la situazione sia demoralizzante per lui: ''In passato sono sempre stato uno dei più difficili da sorpassare, uno dei più forti in frenata. In questo momento sono molto lento, tutti sono più bravi di me. Tutti mi sorpassano in frenata come se fosse facile. Dobbiamo capire questa cosa il più velocemente possibile. Ho sempre messo tutto il mio impegno in frenata perché sapevo che la mia prestazione derivava dalla frenata, e in questo momento è una delle cose più lente che ho, quindi dobbiamo migliorare. È difficile pensare a cosa migliorare perché è dalla prima gara che non abbiamo risolto nulla, ma stiamo cercando di risolvere il problema''.

Bagnaia, che dall'appuntamento di Aragona è passato ai dischi da 355 mm abbandonando quelli da 340 mm, ha spiegato come anche le ultime modifiche non abbiano portato grandi progressi nella gestione della frenata: ''Abbiamo cambiato la pompa sulla leva, fa quello che i dischi da 355 mm dovrebbero fare, mi sento meglio. Riesco a gestirla meglio, a controllarla meglio, ma è ancora molto difficile. L'anno scorso frenavo sempre molto forte, facendo molte sbandate, e il posteriore frenava molto. In questa stagione devo essere molto preciso, molto dritto nel momento in cui inizio a frenare, e non posso avere slittamenti perché la parte posteriore non mi aiuta a frenare''.

