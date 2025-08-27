La MotoGP? È un gioco da bambini. Che con la Ducati Desmosedici di PegPerego partono con la.. ruota giusta

Ducati MotoGP PegPerego - Chi ben comincia è a metà dell'opera, si sa, e quale miglior modo per iniziare a coltivare la passione per le due ruote di una Ducati MotoGP (elettrica)? Pensata per bambini a partire da tre anni di età, questa DesmosediciGP in miniatura con grafiche del nostro Pecco Bagnaia è spinta da un motore di 330 W di potenza che, attraveso due ''marce'' selezionabili, garantisce una velocità di 4 o 8 km/h. Esteticamente è proprio ben fatta: la triangolazione è davvero sportiva, la forma della carenatura è più che credibile e ci sono ruote in gomma e sospensioni e freni di bell'aspetto. E le caratteristiche interessanti non finisono qui: c'è il clacson, il freno a pedale, il cavalletto laterale in metallo, le rotelle laterali rimovibili e un pulsante che fa rombare il motore.

Ducati MotoGP PegPerego, pesa 16,5 kg

PegPerego Ducati GP, prezzo e caratteristiche

Questa piccola PegPeregocosta 489 euro, cifra che include anche batteria (quella in dotazione è da 12V/8aH/100Wh) e caricabatterie. Ha un'autonomia di circa mezz'ora, pesa 16,5 kg e può accogliere piloti(ni) di massimo 30 kg di peso.

Ducati MotoGP PegPerego, ha clacson e cavalletto

Pubblicato da Fabio Meloni, 28/08/2025