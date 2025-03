Ducati Panigale V4 Tricolore Italia, l'edizione limitata (già sold out) con freni mai visti prima su una supersportiva di serie

La Ducati Panigale V4 Tricolore Italia è stata presentata nella giornata di ieri, 19 marzo 2025, nella sede principale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), lo storico Palazzo Piacentini a Roma.

Realizzata sulla base della Panigale V4 S, è un'edizione speciale costruita in tiratura limitata di 163 esemplari che celebra le vittorie di Ducati e Bagnaia al GP del Mugello del 2024, occasione in cui il pilota piemontese in forze al Ducati Lenovo Team ha conquistato il primo posto sia nella ''sprint'' sia nella gara ''lunga''. Il numero di esemplari si rifà all'1, ovvero al primo posto di Pecco, e al 63, il suo numero in gara.

Ducati Panigale V4 Tricolore Italia: la colorazione celebra quella utilizzata in MotoGP nel GP d'Italia 2024

Panigale V4 Tricolore Italia vs Panigale V4 S

Le differenze rispetto al modello dal quale deriva sono sia estetiche sia, soprattutto, di sostanza. La livrea riprende quella delle Desmosedici GP24 con le quali hanno corso Bagnaia e Bastianini il GP d'Italia, col pilota riminese secondo classificato. GP che, tra l'altro, si è disputato lo scorso 2 giugno, Festa della Repubblica. Su base blu, la colorazione omaggiava il colore delle Nazionali sportive del nostro Bel Paese.

Mentre le... libidinose novità rispetto alla Panigale V4 S, della quale abbiamo parlato in modo approfondito qui, riguardano principalmente la ciclistica.

Ducati Panigale V4 Tricolore Italia: i cerchi sono in carbonio

Panigale V4 Tricolore Italia: freni da SBK e cerchi in carbonio

La Tricolore Italia è equipaggiata con cerchi in fibra di carbonio a cinque razze più leggeri di circa 1 kg rispetto ai forgiati in alluminio della Panigale V4 S, con momento di inerzia inferiore rispettivamente del 12% per la ruota anteriore e del 19% per la posteriore. Inoltre è la prima moto di produzione al mondo ad essere dotata dell’impianto frenante anteriore Front Brake Pro+, composto da due dischi Brembo T-Drive alettati di 338,5 mm di diametro e 6,2 mm di spessore, abbinati a pinze GP4 Sport Production ricavate dal pieno, omologate per l’uso stradale e dotate di alettatura di raffreddamento. Questo impianto, utilizzato dai piloti ufficiali Ducati nella Race of Champions 2024, è derivato da quelli racing utilizzati nel Mondiale Superbike. La pompa freno anteriore è infine una MCS 19.21 con registro remoto della posizione della leva.

Ducati Panigale V4 Tricolore Italia: pinze Brembo con alettatura di raffreddamento, una ''prima'' per la produzione di serie

Tricolore Italia, c'è la firma di Pecco Bagnaia

La dotazione esclusiva della Tricolore Italia è completata dalla frizione a secco, dalle pedane regolabili realizate in alluminio, dal pieno, e dal modulo GPS. La moto viene fornita con tappo del serbatoio ''racing'' realizzato in alluminio, dal pieno, convogliatori pinze freno e coperchio della frizione ''aperto'' realizzati in fibra di carbonio e kit per la rimozione del portatarga. La sella è in Alcantara, il plexiglas è quello maggiorato, da corsa, e l’animazione del cruscotto al key-on è dedicata. Ogni Panigale V4 Tricolore Italia è firmata in originale da Pecco Bagnaia sul serbatoio e viene consegnata in una cassa in legno personalizzata. Come ogni Ducati da collezione, ha piastra di sterzo in alluminio realizzata dal pieno con riportati nome del modello, numero dell’esemplare, profilo del circuito e iscrizione celebrativa del record sul giro fatto segnare da Bagnaia.

Ducati Panigale V4 Tricolore Italia: la firma di Pecco è originale

Panigale V4 Tricolore Italia, quanto costa?

La Panigale V4 Tricolore Italia è corredata dal certificato di autenticità e dal telo coprimoto dedicato, che vengono consegnati in una speciale scatola personalizzata e realizzata in abbinamento con la livrea. Il numero dell’esemplare è riportato anche sulla mostrina in alluminio della chiave di accensione.



Tutti i 163 esemplari della Panigale V4 Tricolore Italia, come detto, sono già stati assegnati. E solo i fortunati che se la sono aggiudicata ne conoscono il prezzo: Ducati ha scelto di non rivelarlo ad altri.

Ducati Panigale V4 Tricolore Italia: la base tecnica è quella della V4 S

Panigale V4 Tricolore Italia, la scheda tecnica

Ecco sintetizzate in un elenco le caratteristiche della Tricolore Italia. In grassetto, le dotazioni esclusive rispetto alla Panigale V4 S

motore V4 di 1.103 cc, potenza massima di 216 CV a 13.500 giri/min e coppia massima di 120,9 Nm a 11.250 giri/min

telaio composto da motore e monoscocca in alluminio “Front Frame”

serbatoio in alluminio da 17 litri firmato in originale da Francesco Bagnaia

forcella pressurizzata Öhlins NPX-30 con sistema di controllo Öhlins Smart EC 3.0

ammortizzatore Öhlins TTX 36 con sistema di controllo Öhlins Smart EC 3.0

ammortizzatore di sterzo Öhlins con sistema di controllo Öhlins Smart EC 3.0

peso in ordine di marcia senza carburante: 188 kg (187 kg per la V4 S)

(187 kg per la V4 S) impianto frenante Front Brake PRO+: doppio disco anteriore Brembo 338.5 x 6.2 mm T-drive ventilato, pinze Brembo GP4 Sport Production, pompa Brembo MCS 19.21 con registro remoto

cerchi in fibra di carbonio (omologati per uso biposto)

altezza sella 850 mm

interasse 1.485 mm

inclinazione cannotto di sterzo 24°

avancorsa 98 mm

gomme: Pirelli Diablo Supercorsa SP V3 in misura 120/70-17'' e 200/60-17''

VEDI ANCHE

Pubblicato da Fabio Meloni, 20/03/2025