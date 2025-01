Ducati Panigale V4: la pazza trasformazione da superbike a moto da cross

Una Ducati Panigale V4 incidentata viene modificata e diventa una moto da fuoristrada: non saranno troppi 215 CV in offroad? Il video

Una Ducati Panigale V4 diventa una moto da fuoristrada. Se non ci fosse un video faticheremmo a crederlo ma, dopo le pazzie in fuoristrada in sella alla Honda Goldwing e alla Suzuki Hayabusa, non sorprende che quel matto dello youtuber Matt Spears ci abbia riprovato. Stavolta convertendo una Ducati Panigale V4 2024 incidentata in una moto da fuoristrada. Come? Guardate il video.

DUCATI PANIGALE V4: COME DIVENTA UNA MOTO DA FUORISTRADA

La superbike di Borgo Panigale è arrivata davvero malconcia nel garage di Matt, ma il giovane non si è perso d'animo. Una nuova forcella a lunga escursione, un cerchio da 21'' con gomma tassellata ed il gioco è fatto. Almeno per quanto riguarda la ''Fase 1'', perché il gommone posteriore di serie da 200 non si rivela l'ideale per l'offroad. Ecco allora che arrivano un nuovo terminale di scarico e uno pneumatico posteriore tassellato: ora sì che la Panigale V4 è una vera moto da fuoristrada! Un esperimento davvero pazzo quello di Matt Spears, ma viste le condizioni originarie della Panigale si può dire che le abbia donato nuova vita. Matt, una cosa sola: mettiti un paio di guanti quando guidi, su.

Pubblicato da Michele Perrino, 06/01/2025