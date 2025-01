Ducati: non vuoi comprarla? Per te c'è il noleggio

Comprare una moto è un impegno notevole, ma se la soluzione fosse il noleggio? La risposta è HP Motorrad che offre noleggio moto e organizzazione tour in Italia: scopriamo per il 2025 cosa ha in serbo per i motociclisti a caccia di nuove avventure in sella alle ultime novità di Casa Ducati (e non solo).

Come noleggiare una Ducati

Se non potete o non volete acquistare una Ducati nuova di zecca, con HP Motorrad è possibile noleggiare la vostra moto preferita, da un minimo di un giorno fino a un massimo di 14, e avventurarsi alla scoperta dell'Italia o dell'Europa. Sono oltre 250 le moto del marchio di Borgo Panigale a disposizione in punti strategici in Italia e Marocco e la gamma delle moto Ducati disponibile per il noleggio è completa: si va dalla Scrambler alle Multistrada, passando per le più sportive Streetfighter e Panigale.

VEDI ANCHE

Quanto costa noleggiare una Ducati

Ma qual è il costo per noleggiare una Ducati? Si va dai 100 ai 180 euro al giorno a seconda del modello, ma la cifra scende con noleggi più lunghi. Tanto per fare un esempio, una Multistrada V2 per 7 giorni di noleggio ha un costo di 530 euro (quindi circa 75 euro al giorno).

Tour guidati con Ducati

Ma non finisce qui, perché oltre al noleggio, con HP Mototours è possibile scegliere tra tour guidati e autoguidati interamente personalizzabili, con il supporto dell'organizzazione che punta soprattutto a garantire ai propri clienti divertimento in massima sicurezza. Per maggiori informazioni potete visitare il sito di HP Motorrad cliccando qui.

Pubblicato da Francesco Irace, 04/01/2025