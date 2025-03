Ducati Panigale V4 S: sai quanto costa con kit Carbon o Carbon Pro?

Prendi una Ducati Panigale V4 S 2025. Ora prendi una Panigale V4 S 2025 e aggiungi l'allestimento Carbon o Carbon Pro ed il gioco è fatto. Ducati presenta due ''kit'' per la supersportiva bolognese che la rendono ancor più performante: scopriamo quali sono i pezzi che compongono questi allestimenti e qual è il loro prezzo.

La Panigale V4 S Carbon 2025 è caratterizzata dalla presenza dei cerchi in fibra di carbonio a cinque razze, omologati biposto, che riducono il peso di 0,950 kg rispetto ai forgiati della Panigale V4 S (il momento d’inerzia cala del 12% all’anteriore e del 19% al posteriore). Grazie ai cerchi la Panigale diventa ancor più agile nei cambi di direzione e si migliora la tendenza della moto a chiudere la traiettoria. Il ''kit'' comprende parafanghi anteriore e posteriore in carbonio e la coppia di ali a doppio profilo in fibra di carbonio, per un alleggerimento complessivo di 1 kg. Ecco l'elenco delle componenti del kit Carbon:

La Panigale V4 S Carbon Pro 2025 aggiunge, in più rispetto al Carbon, l'impianto frenante anteriore Front Brake Pro. Si tratta di 2 dischi Brembo T-Drive alettati da 338,5 mm di diametro e 6,2 mm di spessore – usati dai piloti Ducati nella Race of Champions 2024, sono derivati dai quelli racing scelti nel Mondiale Superbike sui circuiti più impegnativi – che aumentano potenza frenante e costanza delle prestazioni. I dischi sono accoppiati a speciali pinze Brembo Hypure dotate di un trattamento di anodizzazione in color titanio e del logo Brembo di dimensioni maggiorate. La pompa freno è una MCS 19.21 con registro remoto della posizione leva freno, come avviene sulle MotoGP e Superbike. Di seguito i pezzi che compongono il kit Carbon Pro per Ducati Panigale V4 S 2025:

Dischi Brembo T-Drive alettati da 338,5 mm x 6,2 mm

Pinze Brembo Hypure con trattamento anodizzazione color titanio

Pompa Brembo MCS 19.21 con registro remoto della posizione

La Ducati Panigale V4 S in allestimento Carbon o Carbon Pro 2025 è in vendita al prezzo rispettivamente di 39.990 euro o 44.990 euro, vale a dire 6.000 o 11.000 euro in più rispetto alla Panigale V4 S ''standard''.

