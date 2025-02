Porsche & Ducati Experience 2025: torna l'evento per migliorare la tecnica di guida su due e quattro ruote

La Porsche & Ducati Experience torna con l'edizione 2025. È un evento pensato per chi ama i motori a 360° e vuole migliorare le proprie abilità di guida.

Il format, che abbiamo sperimentato l'anno scorso, offre l’opportunità di salire in sella a vari modelli Ducati e di mettersi al volante di alcune vetture Porsche, tutto in una sola giornata. L’esperienza si svolge nel Porsche Experience Center Franciacorta, un luogo idoneo a testare le performance dei mezzi coinvolti in totale sicurezza.

Le date previste sono il 28 e 29 giugno 2025, con le iscrizioni già aperte sul sito Ducati.

Porsche & Ducati Experience 2025: per migliorare la tecnica di guida su due e quattro ruote

Porsche & Ducati Experience 2025: strizza l'occhio agli amanti dei motori

Dove e quando si svolge l’evento

L’evento si terrà il 28 e 29 giugno 2025 presso il Porsche Experience Center Franciacorta, sfruttando cinque diversi tracciati studiati per simulare vari terreni e situazioni di guida.

Come iscriversi e partecipare

Le iscrizioni sono già aperte sul sito ufficiale Ducati, nella sezione DRE Academy. Il costo per partecipare all’evento è di 1.200 euro, cifra che include il noleggio dei veicoli, il supporto degli istruttori e l’accesso alle strutture del Porsche Experience Center Franciacorta.

Porsche & Ducati Experience 2025: la struttura

Quali auto e moto si guideranno

Durante l’evento sarà possibile guidare:

Porsche 911 Carrera S/4S

Porsche 718 Boxster GTS 4.0 / Cayman GTS 4.0

Porsche Cayenne e Cayenne Coupé

Diavel

DesertX

Multistrada

Monster

Hypermotard

Supersport

Scrambler

Streetfighter

Un corso adatto a tutti, dai principianti agli esperti

L’esperienza è pensata per tutti i livelli di abilità, dai neofiti ai piloti esperti. Gli istruttori guideranno ogni partecipante in un percorso formativo studiato per acquisire sicurezza e controllo su strada e in pista.

Porsche & Ducati Experience 2025: esercizi pratici in moto

Il Porsche Experience Center Franciacorta: un vero ''proving ground''

Il Porsche Experience Center Franciacorta è un polo dedicato agli amanti della guida e a chi vuole migliorare la propria tecnica.

I cinque tracciati disponibili per l’evento

Nel corso della Porsche & Ducati Experience 2025, i partecipanti potranno testare i veicoli in cinque ambienti diversi:

Circuito velocità – Per avvicinare le potenzialità dei mezzi a disposizione. Tracciato bassa aderenza – Per migliorare il controllo in condizioni difficili. Circuito handling – Per affinare la precisione di guida. Percorso off-road – Per saggiare le doti di Ducati Multistrada e Porsche Cayenne. Area di simulazione – Spazio dedicato alla preparazione teorica e ai test digitali di guida.

Come si svolge la giornata dell’Experience

Prima parte: tecniche di guida in moto

La giornata inizia su due ruote: i partecipanti potranno affinare le proprie capacità con sessioni pratiche e teoriche, guidati dagli istruttori.

Seconda parte: al volante delle Porsche su pista

Nel pomeriggio, sessioni di guida in auto sui diversi tracciati, sempre affiancati dagli istruttori.

Porsche & Ducati Experience 2025: tra le auto a disposizione, la Carrera

