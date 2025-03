Ducati: due nuovi modelli in arrivo (ecco quando)

Ducati ha annunciato l'arrivo di due nuove moto. Dopo Panigale V2 e XDiavel V4 quali saranno le prossime novità della Casa di Borgo Panigale? Scopriamo di quali modelli si tratta e quando arriveranno.

Ducati Desmo250 MX

L'ultima novità è la Desmo250 MX, la moto da cross che ha debuttato lo scorso weekend, raccogliendo un 3° posto nella gara di Ottobiano nella classe MX2 del Campionato Italiano Prestige MX con Alessandro Lupino. Una moto che, per ammissione dello stesso pilota viterbese ''Gira da sole 3 settimane'' ma che è stata capace di ottime performance (una caduta ha influenzato l'esito di Gara 1, quando Lupino era al 2° posto). La nuova moto da cross di Ducati correrà nel 2025, per poi debuttare – presumibilmente – nel 2026 come moto di serie. La 250 4 tempi, infatti, fa parte della... fase 2: prima di lei, quasi pronta per il debutto in concessionaria, c'è l'altra...

Ducati Desmo450 MX: quando arriva

La prima moto da cross Ducati, la Desmo450 MX, ha debuttato lo scorso anno vincendo l'italiano MX1 proprio con Alessandro Lupino – mentre la moto ha debuttato nella prima gara del mondiale MXGP – ma ora è sempre più vicina alla serie. La Casa di Borgo Panigale, infatti, ha anticipato che la versione ''per tutti'' della Desmo450 MX sarà svelata durante la Ducati World Première 2025, il prossimo 3 aprile. Restate collegati con noi per conoscere tutto della nuova moto. Per maggiori informazioni, invece, potete visitare il sito di Ducati, cliccando qui.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 10/03/2025