Multistrada V2 e XDiavel V4, la tua Ducati su misura con gli accessori originali

Avventura oppure stile dirompente? Che siate più da Multistrada V2 o XDiavel su una cosa non c'è differenza: l'attenzione della divisione Ducati Performance per la personalizzazione dei due modelli. La casa di Borgo Panigale ha messo a disposizione una gamma di accessori originali, pensati per chi non vuole scendere a compromessi tra comfort, sicurezza ed estetica.

Multistrada V2: il turismo come lo vuoi tu

Con la Multistrada V2 il concetto di versatilità prende forma su strada (e oltre). Chi la sceglie sa già che il viaggio inizia quando la meta è ancora un’idea. Per questo Ducati propone il pacchetto Touring, una soluzione completa che comprende:

Valigie laterali in plastica con relativi supporti

Manopole riscaldabili

Cavalletto centrale, per parcheggiare in sicurezza anche a moto carica

Serve ancora più spazio? Nessun problema: al setup si aggiunge il top case, disponibile in plastica o in una più avventurosa versione in alluminio, montabile senza ulteriori accessori grazie alla piastra dedicata.

Il top case per la Multistrada V2 2025

Chi ama il turismo urbano trova il proprio alleato nel pacchetto Urban, che porta in dote:

Top case con piastra

Flangia Tanklock® per borse da serbatoio

Borsa pocket da 6 litri (sostituibile con quella da 18 litri)

Per i più coraggiosi, quelli che non si fanno intimorire nemmeno quando finisce l’asfalto, il catalogo offre i cerchi a raggi tubeless, il paramotore in acciaio e i faretti supplementari LED. E per non farsi mancare nulla, ecco parabrezza maggiorato, utility bar e paramani: pronti a qualsiasi sentiero.

XDiavel V4: l’eleganza che viaggia lontano

La Ducati XDiavel allestita con gli accessori Ducati Performance

Chi pensa che una cruiser serva solo a mettersi in mostra sbaglia: con i giusti accessori anche una moto che punta sull'apparenza come la XDiavel V4 dimostra che stile e turismo possono andare a braccetto. Con il pacchetto Touring, la sport cruiser Ducati si trasforma in una compagna da lunghe percorrenze grazie a:

Manopole riscaldabili

Valigie laterali semirigide con faro posteriore dedicato

Poggiaschiena per il passeggero, per viaggiare comodi in due

Per chi ama l’essenzialità, c’è la borsa da serbatoio magnetica, 11 litri di capacità e spallacci integrati per trasformarla in uno zaino pratico e versatile.

Non manca la possibilità di personalizzare la seduta con selle di diverse altezze o con finiture premium in vera pelle, capaci di dare alla moto un ulteriore tocco custom. Infine, il cupolino sport migliora la protezione aerodinamica senza intaccare il design muscoloso della XDiavel.

Configura la tua Ducati e... parti

Tutti gli accessori sono già disponibili sul sito ufficiale Ducati, dove il configuratore online permette di creare la propria moto ideale e prepararla al prossimo viaggio, scegliendo componenti e pacchetti da condividere con il concessionario di fiducia.

