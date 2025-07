Ducati Panigale V4 S 2025: arriva il nuovo modellino Lego Technic

Lego Technic presenta la nuova Ducati Panigale V4 S. Oltre 1.600 pezzi per gli appassionati ducatisti che vogliono la supersportiva bolognese non solo nel garage, ma anche sulla mensola del soggiorno o in cameretta. Scopriamo tutte le carattaeristiche della Panigale V4 S 2025 Lego Technic, le dimensioni e il prezzo.

Ducati Panigale V4 S 2025 Lego Technic: caratteristiche e dimensioni

Sono 1.603 i pezzi che compongono il kit della Panigale V4 S Lego Technic. Una piccola replica a mattoncini della supersportiva Ducati con tanto di sterzo, sospensioni e cambio funzionanti. In particolare è proprio quest'ultimo a poter essere utilizzato: è dotato di 3 marce più la folle ed è collegato al motore. La Panigale V4 S 2025 by Lego Technic misura 30 cm in altezza, 43 cm in lunghezza e 15 cm in larghezza.

Ducati Panigale V4 S 2025 Lego Technic: il prezzo

Per la nuova Ducati Panigale V4 S 2025 Lego Technic servono 199,99 euro. Potete acquistarla anche online, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 23/07/2025