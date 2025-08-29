News

All'asta la Ducati Desmosedici GP19 di Dovizioso! Tutte le informazioni

Fabio Meloni, il 29/08/25

5 ore fa - Segnatevi la data del 7 novembre e state pronti a fare un'offerta da urlo

Segnatevi la data del 7 novembre e state pronti a fare un'offerta da urlo. La moto è perfettamente funzionante

La Ducati Desmosedici GP19 guidata da Andrea Dovizioso nel corso della stagione MotoGP 2019 sarà battuta all’asta venerdì 7 novembre alle 11.00 AM GMT (le 12.00 qui in Italia) nel contesto della Iconic Motorcycle Sale al NEC Classic Motor Show, organizzato da Iconic Auctioneers. Qui il link per partecipare all'audizione.

Il valore stimato si aggira tra 580.000 e 810.000 euro. La moto proviene direttamente dalla fabbrica Ducati Corse di Bologna ed è accompagnata da un Certificato di Autenticità firmato da Paolo Ciabatti, ex Direttore Sportivo Ducati. Iconic Auctioneers la presenta come perfettamente funzionante.

Ducati Desmosedici GP19 all'asta, la moto con cui Dovizioso è stato vicecampione del mondo

Le vittorie di Andrea Dovizioso con la Ducati Desmosedici GP19

La moto che sarà battuta all'asta è la GP19 numero 1, ovvero esattamente la moto con la quale Dovizioso conquistò due vittorie nel corso della stagione:

  • Gran Premio del Qatar

  • Gran Premio d’Austria

Inoltre, Dovizioso salì sul podio in Argentina, Francia, Italia, Repubblica Ceca, Aragona, Giappone e Malesia, chiudendo il campionato al secondo posto dietro a Marc Márquez su Honda.

Ducati Desmosedici GP19 all'asta, dettaglio della piastra di sterzo e delle pulsantiere

Una svolta tecnologica: il debutto del “holeshot device”

Dal punto di vista tecnico, la Desmosedici GP19 ha segnato una svolta nella storia recente della MotoGP. Fu proprio con questo modello che Ducati introdusse l'holeshot device, sistema che abbassa la moto in partenza per migliorare l'accelerazione.

Ducati Desmosedici GP19 all'asta, dettaglio del monoammortizzatore

La descrizione della Ducati Desmosedici GP19 che verrà battuta all'asta

  • La Desmosedici GP19 ha un motore V4 di 1.000 cc con cambio seamless. Il telaio è in alluminio

  • Le potenza massima è dichiarata in ''oltre 250 CV'' con una velocità massima superiore a 350 km/h

  • Sospensioni Öhlins con forcella con steli di 48 mm di diametro

  • Dischi anteriori Brembo in carbonio di 340 mm di diametro

  • Sponsorizzata in quell’anno dallo storico partner Phillip Morris, con il logo MISSION WINNOW

  • Acquistata direttamente dalla Ducati Corse Factory di Bologna

  • Completa di Certificato di Autenticità firmato da Paolo Ciabatti, Direttore Sportivo di Ducati Corse

  • Due vittorie in gara, GP del Qatar a Losail e GP d’Austria al Red Bull Ring, insieme a numerosi podi

  • Presentata in condizioni “completamente originali” e funzionante (vedi video di accensione)

  • Completa dei sistemi elettronici originali di fabbrica e dell’avviatore originale Ducati

  • Fornita con documento UK NOVA (conferma pagamento tasse di importazione nel Regno Unito)

Ducati Desmosedici GP19 all'asta, dettaglio del telaio

Ducati Desmosedici GP19 all'asta, il video dell'accensione

Qui il video dell'accensione della moto realizzato da Iconic Auctioneers.

Pubblicato da Fabio Meloni, 29/08/2025
