Ducati: ecco le novità 2026 in arrivo con le World Première

Ducati ha iniziato a svelare le novità 2026 – vedi Multistrada V4 RS e Diavel V4 RS – ma non è certo finita qua. Ci sono diversi altri appuntamenti a calendario con le Ducati World Première: quali saranno i prossimi modelli? Proviamo a fare qualche ipotesi.

Ducati: le prossime novità delle World Première 2026

Panigale V4 R 2026

La Ducati Panigale V4 R 2026 ha debuttato a Misano in occasione dei test SBK

Una delle sicure novità in arrivo in casa Ducati è la nuova Panigale V4 R. Dei 4 appuntamenti rimasti a calendario – altri arriveranno nel corso del 2026 – quasi certamente uno spetta a lei. I piloti SBK hanno già iniziato a guidare la V4 R 2026 in versione da competizione, ma quella con targa e fanali è ancora da svelare. Nonostante l'addio al forcellone monobraccio la nuova supersportiva sono certo non deluderà: il motore V4 da 998 cc, già accreditato di una potenza massima di 240,5 CV – tra scarico e olio speciale – riuscirà a fare addirittura di meglio? E chissà, tra ciclistica ed elettronica, cosa non si inventeranno in quel di Borgo Panigale per rendere la Panigale V4 R 2026 ancora più veloce...

Monster V2, DesertX V2 e Hypermotard V2

Ducati Hypermotard 950 SP, una sorella in arrivo

L'ultima novità in gamma Monster è stata a fine 2022, con l'arrivo della versione SP. Per la naked più famosa è tempo di aggiornarsi? Potrebbe darsi, visto che tutta la gamma delle ''medie'' Ducati sta lentamente passando al nuovo V2. Dopo Multistrada, Panigale e Streetfighter, sembra che anche la nuda debba prepararsi ad un rinnovamento importante. Per il Monster addio al motore Testastretta? Non sarebbe l'ultima delle Ducati. Anche la maxi enduro di Borgo Panigale, la DesertX, sembra pronta per il nuovo model year. L'ultimo aggiornamento del modello ha riguardato la versione DesertX Rally, ma era EICMA 2023, vale a dire 2 anni fa. E che dire della Hypermotard? La nuova versione V2 è stata appena paparazzata in strada...

Ducati: una nuova moto?

È improbabile che Ducati aggiorni o rinnovi solo i modelli attualmente in gamma. La Supersport 950 è scomparsa dai listini, arriverà una nuova versione, oppure sarà sostituta da una moto sport-touring completamente nuova? Chissà. Poi c'è la Hypermotard 698 Mono. Un motore completamente nuovo per Ducati, possibile che intorno a quell'architettura non nasca una naked, o magari una sportiva? Tanti appassionati sognano e avranno ancora un po' di tempo per farlo: il prossimo appuntamento con Ducati World Première 2026 è domani. Collegatevi sul nostro sito per scoprire di cosa si tratta.

Pubblicato da Michele Perrino, 22/09/2025