Ducati Diavel V4 RS 2026: la cruiser diventa ancor più sportiva ed esclusiva

Diavel V4 RS 2026 alza a un livello sconosciuto le prestazioni e l'esclusività di questa sport cruiser, tanto da diventare la Ducati più veloce a coprire lo 0-100 km/h. Scopriamo le novità di questo modello tra caratteristiche, data di arrivo e prezzo.

Ducati Diavel V4 RS 2026: novità e caratteristiche

Diavel V4 RS porta in quella sigla l'emblema della sportività ai massimi livelli delle moto di produzione Ducati, proprio come la Multistrada V4 RS 2026. A partire dal design che è stato completamente rivisto per questo modello: dai parafanghi al codino, ogni elemento è in fibra di carbonio, per un risparmio di peso di 3 kg (220 kg senza carburante). A caratterizzare la Diavel V4 RS 2026 ci pensano anche il motore V4 Desmosedici Stradale da 1.103 cc, qui a quota 182 CV a 11.750 giri/min e 120 Nm a 9.500 giri/min. Numeri che hanno reso la sport cruiser ancora più veloce: la V4 RS è in grado di coprire lo 0-100 km/h in 2,52 secondi. Tra le altre peculiarità di questa Diavel V4 RS ci sono la frizione a secco, le sospensioni Öhlins, il forcellone monobraccio in alluminio e l'impianto frenante di derivazione Panigale V4, con i cerchi forgiati che sono stati disegnati specificamente per questo modello. L'elettronica è di altissimo livello, come da tradizione Ducati, con IMU e 3 Power Mode (High, Medium, Low), 4 Riding Mode (Race, Sport, Touring, Wet), Ducati Wheelie Control (DWC) e Ducati Traction Control (DTC), tanto per citare alcuni degli aiuti.

Ducati Diavel V4 RS 2026: data di arrivo e prezzo

Nuova Diavel V4 RS 2026 arriverà nelle concessionarie da dicembre, con un prezzo a partire da 38.990 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 13/09/2025