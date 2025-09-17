Vuoi la Ducati Desmosedici GP23 di Pecco Bagnaia? Puoi averla, ma devi costruirtela da solo. Ed è in scala 1:4

Se non potete accaparrarvi la Desmosedici GP19 che andrà all'asta a inizio novembre, potete puntare sulla più piccola ed economica Ducati Desmosedici GP23 in scala 1:4 proposta da DeAgostini. La moto viene venduta una parte dopo l'altra in 100 uscite, complete di fascicoli informativi.

Caratteristiche della Desmosedici GP23 in scala 1:4

Il modellino, che una volta finito ha misure di 53x18x31 cm, è realizzato con parti metalliche plastiche e appare davvero ben fatto, curato e ricco di dettagli. La sospensione posteriore è funzionante, lo sterzo anche e sotto le parti di carenatura ci sono tutti i componenti: telaio, motore, elettronica, ciclistica.

Ducati Desmosedici GP23 in scala 1:4, ottima al cura dei dettagli: la parte laterale senza la cover del ''serbatoio''

Acquisto del modellino, numero di uscite e cadenza delle spedizioni

Per inziare la costruzione del modellino bisogna ordinarlo sul sito DeAgostini, alla sezione dedicata. Viene recapitato a pezzi in un totale di 100 spedizioni, ciascuna contenente parti da montare e un fascicolo informativo. Le prime nove spedizioni hanno cadenza quindicinale, le restanti settimanale. Ogni spedizione include le parti della moto, le istruzioni per il montaggio e un fascicolo sulla storia della Ducati Desmosedici GP23.

Ducati Desmosedici GP23 in scala 1:4, ottima al cura dei dettagli: la zona del cruscotto

Prezzi della Desmosedici GP23 in scala 1:4

Ecco come DeAgostini scagliona le parti della Desmosedici.

Primo invio: €1,00 (include le prime due spedizioni, è senza spese di spedizione)

Secondo invio: €23,98 (include le spedizioni dalla tre alla cinque)

Invii successivi: €11,99 ognuno

Spese di spedizione: €1 a numero in caso di abbonamento standard, €1,90 in caso di abbonamento Premium, che include la teca da esposizione

Prezzo totale del modellino: 1.260 euro con abbonamento standard, 1.345 euro con abbonamento Premium

Desmosedici GP23 in scala 1:4, il video

Ecco il video ufficiale di DeAgostini

