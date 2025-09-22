Ducati Hypermotard V2 2026: c'è anche lei in arrivo (foto spia)

Ducati sta aggiornando la sua gamma moto e la nuova Hypermotard sembra essere la prossima ad abbandonare il Desmodromico per passare al V2. La nuova moto è stata avvistata su strada durante i test: diamo un'occhiata e scopriamo come cambia.

Ducati Hypermotard V2 2026: novità

Ducati Hypermotard 950 SP: trova le differenze con la nuova V2

Di novità Ducati in arrivo ce ne sono diverse – qui ho fatto alcune ipotesi – e la Hypermotard V2 sembra entrare ufficialmente nel... registro degli indagati. Le nuove foto spia apparse su Motorrad & Reisen, infatti, sembrano confermarlo: il look della nuova Hyper V2 non sembra cambiare molto, ma la tecnica va incontro a notevoli aggiornamenti. In primis il nuovo V2 da 890 cc – 115 CV e 92 Nm sulla Multi – al posto dell'attuale motore Testastretta da 939 cc, mentre il telaio sembra dire addio al traliccio in tubi d'acciaio per un front frame in alluminio col forcellone, cui è imperniato un mono orizzontale, che diventa bibraccio, come su tutte le Ducati di ultima generazione.

Ducati Hypermotard V2 2026: quando arriva

La nuova Hypermotard V2 2026 sembra proprio essere una delle prossime protagoniste delle Ducati World Première 2026. Sarà quasi certamente presentata nel corso dei prossimi appuntamenti, come model year 2026: la vedremo a EICMA ma, prima di allora, noi saremo qui a raccontarvela. Restate collegati.

Pubblicato da Michele Perrino, 22/09/2025