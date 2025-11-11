Ducati Panigale V2 S 2026 si tinge non solo di nuovi colori ma anche versioni: scopriamo come cambia e quali sono i prezzi

Ducati Panigale V2 S 2026 si è aggiornata con nuovi colori e versioni ma, a EICMA 2025, le modifiche della più piccola delle sportive bolognesi è passata quasi sotto traccia con le tante novità come il Monster V2, nuova Hypermotard V2 o il prototipo di Desmo450 Enduro. Scopriamo allora come cambia la Panigale V2 2026.

Ducati Panigale V2 S 2026: nuovi colori, versioni e prezzi

Le Panigale V2 S 2026 si evolvono. Arrivano infatti un nuovo – si fa per dire – colore giallo che riporta alla mente le vecchie 916 di una volta e due versioni speciali che celebrano i piloti MotoGP del team Lenovo. Si tratta di Panigale V2 MM93 e Panigale V2 FB63, dedicate a Marc Marquez e Pecco – Francesco – Bagnaia. Non si tratta solo di livrea, tuttavia, perché le moto col 93 e il 63 – la prima coi colori della ''prima'' di Marc da ufficiale, la seconda che riprende casco, tuta e stivali di Pecco – introducono diversi particolari extra. In primis i cerchi in alluminio forgiato a cinque razze, ispirati nel design a quelli della Desmosedici GP (-1,5 kg, -27% inerzia all’avantreno, -21% al retrotreno). ma anche ammortizzatore di sterzo Öhlins regolabile, semimanubri bassi, montati sulla piastra di sterzo ricavata dal pieno e personalizzata con il numero progressivo, plexi racing e manopole ispirate a quelle delle DesmosediciGP ufficiali, per un extra grip. La Panigale V2 S 2026 in Ducati Yellow è proposta al prezzo di 19.890 euro, vale a dire 300 euro in più rispetto alla colorazione ''standard'' in rosso, mentre le versioni numerate dedicate a Marc Marquez e Pecco Bagnaia costano 22.490 euro (+2.900 euro).

Pubblicato da Michele Perrino, 14/11/2025