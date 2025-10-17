KTM 990 RC R, il confronto con le supersport "next gen" rivali: Ducati Panigale V2 e Yamaha R9

KTM 990 RC R sfida le rivali (sulla carta) - Le supersport come le abbiamo conosciute, stanno scomparendo. C'è stato un tempo in cui le varie Ducati 748/749, Honda CBR600RR, Kawasaki ZX-6R, Suzuki GSX-R600, Triumph Daytona 675 e Yamaha R6 prosperavano, protagoniste sia di una classe del Mondiale delle derivate dalla serie sia delle classifiche di vendita; oggi le cose sono cambiate e queste superportive di media cilindrata sembra interessino meno ai motociclisti, e di conseguenza alle Case e a chi organizza i vari campionati. In realtà non è la voglia di moto sportive a essersi ridimensionata. Piuttosto, è la formula tipica delle vecchie ''seicento'' a essere invecchiata. Oggi come ieri le moto racing piacciono, soprattutto se hanno motori ricchi di coppia oltre che di CV, e triangolazioni che non prevedano l'abbonamento dall'osteopata. Stiamo infatti assistendo alla nascita di due categorie che soppiantano quella classica delle supersport. Da un lato ci sono quelle dedicate ai più giovani, con prezzi relativamente contenuti e potenze che il più delle volte restano nel perimetro dei 95 CV per le ragioni legate alla guida con patente A2: le varie Aprilia RS660, CFMoto 675SR-R, Honda CBR650R, Kawasaki Ninja ZX-4RR, QJMotor SRK 800 RR, Suzuki GSX-8R, Triumph Daytona 660, Yamaha R7, Zontes 703RR. Dall'altro ci sono le cosiddette supersport next gen, quelle sportive che rappresentano il ponte di collegamento tra il mondo reale e quello ultraspecialistico e ultraperformante delle superbike replica.
KTM 990 RC R 2026, cerchi di derivazione 1390 Super Duke R e pinze Brembo HyPure
Si può dire che quest'ultima categoria sia letteralmente nata quest'anno con l'arrivo sul mercato di Yamaha R9, Ducati Panigale V2 e KTM 990 RC R. Così, mentre attendiamo di metterle faccia a faccia, cerchiamo di capire subito i valori in campo con un bel confronto tra prezzi, caratteristiche tecniche e dotazioni. I modelli che abbiamo selezionato sono in realtà quattro perché la Ducati (qui la prova) è disponibile in due versioni.
Confronto tra supersport next gen: Ducati Panigale V2 vs KTM 990 RC R vs Yamaha R9
|Ducati Panigale V2
|Ducati Panigale V2 S
|KTM 990 RC R
|Yamaha R9
|Prezzo f.c.
|17.090 euro
|19.590 euro
|15.990 euro
|13.500 euro
|Motore
|Due cilindri a V di 90°, 890 cc
|Due cilindri a V di 90°, 890 cc
|Due cilindri in linea fronte marcia, 947 cc
|Tre cilindri in linea fronte marcia, 890 cc
|Potenza max / Coppia max
|120 CV / 93 Nm
|120 CV / 93 Nm
|130 CV / 103 Nm
|119 CV / 93 Nm
|Cambio
|A sei marce, elettronico bidirezionale
|A sei marce, elettronico bidirezionale
|A sei marce
|A sei marce, elettronico bidirezionale
|Frizione
|Antisaltellamento
|Antisaltellamento
|Antisaltellamento
|Antisaltellamento
|Telaio
|Motore portante con struttura frontale in alluminio. Forcellone in alluminio
|Motore portante con struttura frontale in alluminio. Forcellone in alluminio
|In tubi di acciaio. Forcellone in alluminio
|A doppia trave, in alluminio. Forcellone in alluminio
|Forcella
|Marzocchi, completamente regolabile
|Öhlins NIX30, completamente regolabile
|WP, completamente regolabile
|KYB, completamente regolabile
|Monoammortizzatore
|KYB, completamente regolabile
|Öhlins, completamente regolabile
|WP, completamente regolabile
|KYB, completamente regolabile
|Misura gomme
|120/70 - 190/55
|120/70 - 190/55
|120/70 - 180/55
|120/70 - 180/55
|Freno anteriore
|Pinze Brembo M50, dischi di 320 mm
|Pinze Brembo M50, dischi di 320 mm
|Pinze Brembo HyPure, dischi di 320 mm
|Pinze Brembo Stylema, dischi di 320 mm
|Interasse
|1.465 mm
|1.465 mm
|1.481 mm
|1.420 mm
|Altezza sella
|837 mm
|837 mm
|845 mm
|830 mm
|Peso
|179 kg in ordine di maria senza benzina
|176 kg in ordine di maria senza benzina
|195 kg col pieno
|195 kg col pieno
|Capacità serbatoio
|15 litri
|15 litri
|15,7 litri
|14 litri
|Sistemi elettronici
|ABS cornering, controllo di trazione, controllo dell'impennata, risposta al gas, regolazione freno motore
|ABS cornering, launch control, pit-limiter, controllo di trazione, controllo dell'impennata, risposta al gas, regolazione freno motore
|ABS cornering, controllo di trazione con controllo dell'impennata, risposta al gas
|ABS cornering, launch control, pit-limiter, cruise control, controllo di trazione, controllo della derapata, controllo dell'impennata, risposta al gas, regolazione freno motore
|Display
|TFT, 5''
|TFT, 5''
|TFT, 8,8', con connettività e navigazione cartografica
|TFT, 5'', con connettività e navigazione cartografica