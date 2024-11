EICMA 2024: Moto Guzzi celebra i 200 anni dello Stelvio con l'adventure speciale

Per celebrare l’inaugurazione del Passo dello Stelvio nel 1825, Moto Guzzi presenta a EICMA 2024 una versione speciale della sua globetrotter, che prende il nome proprio dal leggendario valico Alpino. Si chiama Stelvio Duecento Tributo, che si traduce in una edizione limitata e numerata della adventure dell’Aquila. La bicilindrica italiana è realizzata in 2.758 esemplari, esattamente come la quota sul livello del mare che rende il Passo dello Stelvio il valico automobilistico più alto d’Italia. Il numero dell’esemplare è riportato sul riser del manubrio.

VEDI ANCHE

Moto Guzzi Stelvio Duecento Tributo: a EICMA 2024 l'edizione speciale della bicilindricaCOLORE ESCLUSIVO E DETTAGLI PREGIATI Ma adesso vediamo come si presenta la moto al pubblico.Realizzata sulla base di Stelvio PFF Rider Assistance Solution, la versione Duecento Tributo si distingue per l’inedita colorazione ispirata agli elementi naturali, come il bianco della neve, è abbinata a grafiche blu e rosse, come le tinte usate per l’abbigliamento tecnico da montagna. Grafiche arricchite da dettagli, come il disegno che ricalca l’andamento dei tornanti e le coordinate geografiche del Passo dello Stelvio.Un altro elemento che trasmette visivamente l’indole da viaggiatrice è la griglia di protezione del radiatore, dove spicca la “firma” stilizzata dell’Aquila.

Moto Guzzi Stelvio Duecento Tributo: colorazione ispirata alla montagna e tanta tecnologiaELETTRONICA DI RIFERIMENTO Se dal punto di vista del motore non ci sono novità per il bicilindrico a V di 90° di 1.042 cc, con 115 CV e 105 Nm di coppia, questo modello speciale è dotato dell’innovativa piattaforma di assistenza alla guida basata sulla tecnologia Imaging Radar 4D e sviluppata da Piaggio Fast Forward. U sistema avanzato che assicura le funzioni Forward Collision Warning (FCW), Blind Spot Information System (BLIS) e Lane Change Assist (LCA). La Stelvio Duecento Tributo include nel ricco pacchetto di accessori le manopole riscaldabili, la sella guidatore e passeggero comfort riscaldabili, il cavalletto centrale, il sensore di pressione pneumatici TPMS, il cambio Quick Shift bidirezionale e la piattaforma multimediale Moto Guzzi MIA.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 05/11/2024