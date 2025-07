Suzuki torna alla 8 Ore di Suzuka con una GSX-R1000R alimentata al 100% da carburante sostenibile

Suzuki torna alla 8 Ore di Suzuka, in programma dall'1 al 3 agosto, proseguendo il proprio progetto di corse a impatto zero e puntando a migliorare l’ottavo posto assoluto conquistato lo scorso anno. Il Team Suzuki CN Challenge schiererà una GSX-R1000R aggiornata rispetto a quella vista in gara nel 2024, ancora più ricca di tecnologie ecocompatibili. La principale, il carburante 100% sostenibile. Sono poi introdotte sulla moto di quest'anno alette aerodinamiche – un'anticipazione di quello che vedremo giovedì?

Il team Suzuki CN Challenge vuole migliorare quest'anno il risultato 2024, un ottavo posto assoluto

La moto gareggerà nuovamente nella classe Experimental. Ad alimentarla, una nuova miscela 100% sostenibile fornita da TotalEnergies sostituirà la miscela al 40% di benzina bio utilizzata l’anno scorso. A livello di ciclistica sarà elaborata secondo il regolamento superbike, con aggiornamenti a telaio, forcellone, sospensioni e impianto frenante.

Alla guida del progetto è nuovamente Shinichi Sahara, ex team manager in MotoGP, con il ritorno in sella di Takuya Tsuda, ex collaudatore MotoGP ed endurance. Il team è completato da Albert Arenas e Etienne Masson.

Takuya Tsuda, ex collaudatore MotoGP ed endurance, in azione a Suzuka con la GSX-R1000R

In merito a qusto impegno, il presidente di Suzuki Toshihiro Suzuki ha dichiarato: ''Sebbene la partecipazione dello scorso anno sia stata una nuova sfida per l’azienda, grazie al supporto delle aziende partner, tra cui Yoshimura Japan, e agli incoraggiamenti dei nostri fan, siamo riusciti a ottenere l’ottavo posto assoluto. Continueremo a partecipare anche quest’anno alla 8 Ore di Suzuka come parte dello sviluppo tecnologico dell’azienda nel campo della sostenibilità. Non si tratta solo di proseguire un’attività, ma anche di superare nuove sfide ponendoci obiettivi più ambiziosi. Credo che realizzando prodotti come un’unica squadra, insieme ai nostri partner, potremo contribuire a costruire un futuro migliore. Vi chiediamo quindi il vostro caloroso sostegno''.

Shinichi Sahara, ex team manager in MotoGP, è responsabile del progetto della GSX-R1000R da endurance

La carrozzeria della moto è in fibra di carbonio riciclata, i parafanghi sono in lino, e il motore quattro cilindri in linea sarà lubrificato con un olio bio-based fornito da Motul. Le gomme Bridgestone sono state aggiornate con una maggiore percentuale di materiali riciclati e riciclabili, rispetto al 2024. Yoshimura fornirà anche lo scarico completo, dotato di catalizzatore per ridurre le emissioni, realizzato in TranTixxii, un titanio ecologico. Anche le pastiglie dei freni sono progettate per ridurre al minimo la polvere, e le divise dell’intero team saranno confezionate in tessuto 100% riciclato.

Tsuyoshi Tanaka, Direttore Generale delle Operazioni Moto, ha aggiunto: ''Lo scorso anno abbiamo compiuto un passo importante verso il futuro dei motori a combustione interna e del motorsport. Quest’anno espanderemo l’uso di materiali sostenibili e ci impegneremo nello sviluppo tecnologico''.

La gara di quest’anno rappresenta la 46ª edizione della 8 Ore di Suzuka, parte del Campionato Mondiale Endurance FIM 2025.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Fabio Meloni, 29/07/2025