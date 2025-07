Suzuki: il ritorno della GSX-R? Il video annuncia la nuova moto

Suzuki annuncia sul proprio profilo Instagram una nuova moto. Le immagini puntano in una sola direzione: quella della GSX-R. Che sia il ritorno della supersportiva di Hamamatsu?

Suzuki GSX-R 2026: la data di uscita

Il video mostra uno stivale racing e una pista e il richiamo non può che essere alla supersportiva per eccellenza, la GSX-R. La didascalia del video, poi, recita: ''40 anni di storia e di successi'' il che lascia spazio a pochi dubbi, visto che la famiglia GSX-R è nata con la 750 proprio 40 anni fa, nel 1985. Sarà il ritorno della GSX-R 750, della GSX-R1000 o della GSX-R 600? Speriamo, perché no, di tutte e tre le supersportive Suzuki: appuntamento con la nuova GSX-R 2026 qui sul nostro sito il 31 luglio alle 9 per seguire l'unveiling. Restate collegati.

Pubblicato da Michele Perrino, 25/07/2025