Suzuki presenta due nuove moto, GSX-8T e GSX-8TT 2025

Suzuki presenta le nuove GSX-8T e GSX-8TT. Due nuovi modelli, ma non quelli che avevamo pronosticato: si tratta, infatti, di due moto retrò, ispirate alla T500 Titan del 1967, la prima motocicletta Suzuki importata in Italia nel 1970. In attesa di raccontarvele in un video dedicato, scopriamo caratteristiche tecniche, data di arrivo e prezzi delle nuove GSX-8T e GSX-8TT.

Le nuove GSX-8T e GSX-8TT, disegnate nel Centro Stile Suzuki Europeo a Torino seguendo il concept ''Retro Spirit, Next Generation Performance'' fanno parte della gamma Neo Retrò. La prima è una nuda, la seconda una sportiva con cupolino e puntale. Entrambe montano stilosi specchietti bar end, mentre la sella della GSX-8T, definita tuck and roll, presenta un profilo rétro e una texture raffinata e quella della GSX-8TT è rifinita con impunture rosse che aggiungono un ulteriore tocco sportivo alla moto.

Sotto il profilo motore-elettronica le nuove GSX-8T e GSX-8TT si affidano al bicilindrico parallelo frontemarcia con distribuzione bialbero DOHC a quattro valvole per cilindro da 776 cc. Si tratta dello stesso propulsore montato su GSX-8S, GSX-8R e V-Strom 800DE/SE. Per lui 83 CV di potenza massima a 8.500 giri/min e 68 Nm di coppia massima a 6.800 giri/min. Entrambe le moto sono dotate del Suzuki Cross Balancer, un sistema di equilibratura a doppio contralbero che posiziona i due contralberi a 90° rispetto all'albero motore, per una guida più fluida e vibrazioni ridotte. Anche sotto il profilo elettronico, la suite è già nota: 3 riding mode, traction control regolabile su 3 livelli e disattivabile, sistema low RPM Assist, cambio elettronico e, naturalmente, acceleratore ride-by-wire, il tutto con un TFT da 5'' e una presa USB-C. Sulle nuove GSX-8T e GSX-8TT debutta invece la nuova batteria Hy Eliiy Power agli ioni di litio, compatta e leggera.

Il telaio in acciaio di GSX-8T e GSX-8TT, insieme col forcellone in alluminio, è abbinato a sospensioni KYB, davanti una forcella da 43 mm, dietro a un mono con leveraggio progressivo regolabile nel precarico. I cerchi da 17'' calzano pneumatici Dunlop Sportmax RoadSport 2 in misura 120/70 e 180/55, mentre l'impianto frenante può contare su una coppia di dischi anteriori flottanti da 310 mm con pinze Nissin a quattro pistoncini ad attacco radiale e un disco posteriore da 240 mm. Qualche misura, infine: per entrambe le moto interasse di 1.465 mm, una seduta di 815 mm per la GSX-8T e di 810 mm per la GSX-8TT, mentre il peso è rispettivamente di 201 kg e 203 kg in ordine di marcia col serbatoio da 16,5 litri al 90%.

Le nuove Suzuki GSX-8T e GSX-8TT 2025 arriveranno in concessionaria a partire da settembre. La GSX-8T è disponibile in 3 colorazioni, Verde Lisbona, Oro Lima e Nero Parigi, mentre la GSX-8TT in 2 colorazioni, Nero Dubai con accenti rossi e gialli e Verde Rio con accenti dorati e arancioni. Prezzi rispettivamente a partire da 10.910 euro e 11.560 euro, Entrambi i modelli sono disponibili anche in versione depotenziata, per la guida con patente A2.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 04/07/2025