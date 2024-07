Kawasaki: la prima moto a idrogeno in azione a Suzuka. Le immagini

Kawasaki mostra al mondo la prima moto a idrogeno in azione sul circuito di Suzuka per una dimostrazione: la Casa di Akashi è pronta?

Non solo ibrido – come la Z 7 Hybrid – ed elettrico. Kawasaki tra le frecce al suo arco ha anche la moto a idrogeno, svelata a EICMA 2022, e ora la Casa giapponese ha effettuato la prima dimostrazione al pubblico con la nuova moto. Le immagini dal circuito di Suzuka.

FUTURO A IDROGENO Come aveva dichiarato nella scorsa edizione di EICMA Enrico Bessolo, direttore Marketing e Commerciale di Kawasaki Italia, la Casa di Akashi è l'unica Azienda al mondo in possesso della tecnologia per la produzione, lo stoccaggio e il trasporto dell'idrogeno, riconosciuto dai più come il carburante del futuro. La moto, che ricorda nella parte anteriore le forme della Ninja H2 SX SE, dovrebbe in effetti avere come base tecnica quella della sportiva sovralimentata. Al posteriore, invece, tutto nuovo: due enormi appendici, a mo' di valigie, che verosimilmente contengono l'idrogeno stoccato. La strada è ancora lunga: i piani di Kawasaki, infatti, prevedono l'arrivo della moto a idrogeno nel 2030.

Pubblicato da Michele Perrino, 23/07/2024