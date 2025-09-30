Kawasaki Z1100 2026, il confronto con le rivali "supermedie": Honda CB1000 Hornet e Suzuki GSX-S1000 Evo

Kawasaki Z1100 sfida le rivali (sulla carta) - Avrete notato che sta nascendo un nuovo segmento tra le naked sportive, segmento che a noi piace definire delle supermedie. Sono quei modelli che si collocano tra la classiche medie cilindrate (le varie BMW F 900 R, Ducati Streetfighter V2, Kawasaki Z900, KTM 990 Duke, Triumph Street Triple, Yamaha MT-09 e via dicendo) e le maxi (Apilia Tuono V4, BMW S 1000 R e M 1000 R, Ducati Streetfighter V4, KTM 1390 Super Duke, Triumph Speed Triple, eccetera), approfittando di uno scollamento sempre maggiore tra queste due storiche categorie, le prime con potenze nell'ordine di 120-130 CV, le seconde che in alcuni Casi toccano (o passano) i 210 CV...

L'arrivo della Kawasaki Z1100 ne decreta ufficialmente la nascita: andando ad affiancare due altre ''jap'' (Honda CB1000 Hornet e Suzuki GSX-R1000 Evo) che prima di lei avevano proposto la stessa formula, la quattro-in-linea di Akashi crea una massa critica nell'offerta ormai non più trascurabile, e che probabilmente attrarrà altri modelli ancora. Nel frattempo, in attesa di provare la nuova Zeta, cerchiamo di capire subito i valori in campo in questa nuova categoria con un bel confronto tra prezzi, caratteristiche tecniche e dotazioni. I modelli che abbiamo selezionato sono in realtà cinque perché sia Honda sia Kawasaki sono disponibili in due versioni. Cliccate qui se volete sapere come va la Suzuki GSX-S1000 Evo; qui per leggere la prova della Honda CB1000 Hornet.

Honda CB1000 Hornet Honda CB1000 Hornet SP Kawasaki Z1100 Kawasaki Z1000 SE Suzuki GSX-S1000 Evo Prezzo f.c. 10.390 euro 11.990 euro 11.990 euro 13.790 euro 13.790 euro Motore Quattro cilindri in linea, 1.000 cc Quattro cilindri in linea, 1.000 cc Quattro cilindri in linea, 1.099 cc Quattro cilindri in linea, 1.099 cc Quattro cilindri in linea, 999 cc Potenza max / Coppia max 152 CV / 104 Nm 157 CV / 107 Nm 136 CV / 113 Nm 136 CV / 113 Nm 152 CV / 106 Nm Cambio A sei marce A sei marce, elettronico bidirezionale A sei marce, elettronico bidirezionale A sei marce, elettronico bidirezionale A sei marce, elettronico bidirezionale Frizione Antisaltellamento Antisaltellamento Antisaltellamento Antisaltellamento Antisaltellamento Telaio In tubi di acciaio, forcellone in alluminio In tubi di acciaio, forcellone in alluminio A doppia trave, in alluminio. Forcellone in alluminio A doppia trave, in alluminio. Forcellone in alluminio A doppia trave, in alluminio. Forcellone in alluminio Forcella Showa, completamente regolabile Showa, completamente regolabile Showa, completamente regolabile Showa, completamente regolabile KYB, completamente regolabile Monoammortizzatore Showa, completamente regolabile Öhlins, completamente regolabile Regolabile in precarico ed estensione Öhlins, completamente regolabile Regolabile in precarico ed estensione Misura gomme 120/70 - 180/55 120/70 - 180/55 120/70 - 190/55 120/70 - 190/55 120/70 - 190/55 Freno anteriore Pinze Nissin, dischi di 310 mm Pinze Brembo Stylema, dischi di 310 mm Pinze Kawasaki, dischi di 310 mm Pinze Brembo M4.32, dischi di 310 mm Pinze Brembo M4.32, dischi di 310 mm Interasse 1.455 mm 1.455 mm 1.440 mm 1.440 mm 1.460 mm Altezza sella 809 mm 809 mm 815 mm 815 mm 810 mm Peso 211 kg col pieno 212 kg col pieno 221 kg in ordine di marcia 221 kg in ordine di marcia 214 kg in ordine di marcia Capacità serbatoio 17 litri 17 litri 17 litri 17 litri 19 litri Sistemi elettronici ABS, controllo di trazione, risposta al gas, freno motore ABS, controllo di trazione, risposta al gas, freno motore IMU, ABS, controllo di trazione, risposta al gas, cruise control IMU, ABS, controllo di trazione, risposta al gas, cruise control ABS, controllo di trazione, risposta al gas Display TFT, 5'', con connettività e navigazione tramite interfono TFT, 5'', con connettività e navigazione tramite interfono TFT, 5'', con connettività e navigazione turn-by-turn tramite app TFT, 5'', con connettività e navigazione turn-by-turn tramite app TFT, 5''

